Raiva é um sentimento controverso. Durante toda a vida, o ser humano é encorajado a suprimir o sentimento, tanto na vida pessoal quanto na profissional. No entanto, a correta administração da raiva pode impulsionar inovações, decisões difíceis e até mesmo aprimorar a inteligência emocional.

De acordo com Patrícia Santos, coautora do livro “Raiva, quem não tem” e especialista em gerenciamento da raiva (Anger Management), pela National Anger Management Association (NAMA), a raiva pode ser um motor para pensar e agir de maneiras diferentes. Por exemplo, no mundo dos negócios, o sentimento pode inspirar a melhorar um produto, trocar um fornecedor, aprimorar processos, abrir uma empresa concorrente ou até rever valores e condutas para melhorar e superar a concorrência. “O problema não é a emoção em si, mas como lidamos com ela”, afirma.

Patrícia explica que é possível aproveitar a energia da raiva para a construção, em vez da destruição, com consequências positivas para o futuro. “Pergunte-se: como posso canalizar esta energia para realizar algo que dará bons resultados a longo prazo? Por que estou com tanta raiva? Em que preciso focar para melhorar ou criar um novo produto ou serviço?” A chave para encontrar a resposta é ser sincero consigo mesmo, de acordo com a especialista.

Pensando nisso, Patrícia listou 10 bons motivos que justificam sentir raiva – e como usar esse sentimento para colher saldos positivos, tanto no empreendedorismo, quanto no relacionamento interpessoal. Confira:

1. Ajuda a conquistar metas

Acredite, a raiva pode ser uma injeção de otimismo. Quando não conseguimos o que queremos, o sentimento é desencadeado e indica que nos afastamos de nossas metas. A raiva tenta eliminar o que impede a realização, mas isso é algo que energiza o indivíduo e pode levá-lo a agir para alcançar os objetivos, trabalhando em direção aos ideais.

2. Promove a sobrevivência

O sentimento é um mecanismo de defesa que ajuda o indivíduo a se defender de eventuais perigos. “Nesses momentos, a raiva é ativada automaticamente e, de forma muito positiva e na medida certa, pode nos levar a reagir e a agir com rapidez e força para nos proteger, como em situações de concorrência, sociedade entre empresários ou até mesmo quando pensamos em relações trabalhistas”, diz.

3. Energiza e motiva a resolver problemas

No dia a dia, a raiva serve como uma força positiva que ajuda a defender o que a pessoa acredita e encontrar, de forma criativa, soluções para os desafios e problemas do cotidiano. “Se as coisas não estão do jeito que deveriam estar e precisam mudar, a raiva impulsiona a fazer algo e motiva a encontrar soluções rapidamente.”

4. Protege valores e crenças

Quando os valores do empreendedor não estão em harmonia com alguma situação enfrentada, a raiva é um indicador e também um regulador – e sempre precisa ser administrada, vale lembrar. Assim, na visão da especialista, ajuda as pessoas a se conectarem com as próprias crenças e defesas. “Também motiva a corrigir as discrepâncias e a tomar medidas para mudar a situação (ou as próprias crenças) para alinhar a realidade com os nossos valores.”

5. É uma excelente ferramenta de negociação

A raiva leva o individuo a responder aos conflitos e negociações em benefício próprio. Isso faz com que outras pessoas repensem suas posições contra aquilo que defendem no momento.

6. Autoconhecimento

A raiva fornece dicas sobre a própria pessoa, desde que ela tente entender a sua fonte. Também é um eficaz indicador sobre falhas e deficiências. Se analisadas de forma construtiva, as atitudes tomadas durante as fortes emoções e períodos de irritabilidade podem levar a resultados positivos, melhorando a inteligência emocional.

7. Conscientiza-nos sobre a injustiça

Muitas vezes, sentimos raiva quando nos negam direitos ou quando somos confrontados com insultos, desrespeito, injustiça ou exploração. Esse tipo de raiva pode trazer mudanças positivas na sociedade e aumentar o custo social do mau comportamento.

8. Auxilia a satisfazer suas necessidades

Os indivíduos que experimentam e demonstram sua raiva adequadamente estão em uma posição melhor para satisfazer suas necessidades e controlar seu destino, muito diferente daqueles que acabam suprimindo o sentimento. A raiva está relacionada a uma profunda necessidade de controle e proteção. É uma forma de ajudar a se sentir responsável, em vez de impotente.

9. Dá proteção para sentimentos dolorosos

Semelhante aos mecanismos de defesa, a raiva também serve para proteger de uma dor, de uma situação e de um sentimento como ter sido rejeitado, abandonado, não amado; situações que podem ser consideradas quase insuportáveis.

10. Coloca limites

A raiva ajuda você a descobrir seus limites e a comunicá-los para os demais.