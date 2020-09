Dicas de O Sul Dia do Caminhoneiro terá live sertaneja e evento drive-in na Freeway

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O Dia Nacional do Caminhoneiro é celebrado em 16 de setembro Foto: Divulgação O Dia Nacional do Caminhoneiro é celebrado em 16 de setembro. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Dia Nacional do Caminhoneiro, celebrado em 16 de setembro, será comemorado com novidades para os transportadores. Uma parceria entre a FECAM-RS (Federação dos Caminhoneiros do Rio Grande do Sul), o Clube Procam e a Target Conta Digital vai promover a Live do Trecho, com show ao vivo de Thalita Rangel, transmitido diretamente de Brasília, às 19h, pelo Canal do Youtube da cantora sertaneja.

Thalita vai cantar os maiores sucessos sertanejos, escolhidos em enquete prévia com a categoria e que embalam as viagens dos caminhoneiros pelas estradas do Brasil.

Também será realizado no dia 16 um evento presencial no formato drive-in, no Posto SIM da Freeway, em Gravataí, das 9h às 18h30min, com diversos serviços gratuitos, como testes de triglicerídeos e colesterol, inspeção de sinalização e troca de lâmpadas traseiras e higienização das cabines.

“Em um ano tão desafiador para todos devido à pandemia e questões econômicas dela decorrentes, os caminhoneiros mais uma vez são os verdadeiros heróis desse País. Seguem enfrentando a estrada com a Covid-19 para manter o País abastecido e funcionando. Nada mais justo do que fazer uma grande celebração nessa data, dentro dos limites permitidos pelo momento. E, além de comemorar, oferecer à categoria um produto desenvolvido com muito cuidado, o Clube Procam, que a cada dia recebe mais empresas parceiras dispostas a oferecer vantagens e descontos aos transportadores, reconhecendo esses profissionais como um público consumidor relevante”, destacou André Costa, presidente da FECAM-RS.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul