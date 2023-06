Economia Dia dos Namorados: quadrilhas aproveitam datas comemorativas para aplicar golpes em sites e redes sociais

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2023

Febraban alerta para cuidados em sites e redes sociais nas compras para a data. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Dia dos Namorados, celebrado na próxima segunda-feira (12), tradicionalmente leva vários consumidores às compras. Em busca de praticidade e na tentativa de fugir das aglomerações de lojas e shoppings, muita gente opta por adquirir os presentes pela internet. Nesta época do ano são comuns abordagens de criminosos com páginas falsas que simulam e-commerce, promoções inexistentes enviadas por e-mails, SMS e mensagens de WhatsApp, além da e a criação de perfis falsos que investem em mídia para aparecerem em páginas de buscas e stories de redes sociais.

“Além dos sites tradicionais de e-commerce, hoje também temos muitas opções de compras em páginas de redes sociais. É preciso ter muito cuidado. O cliente deve verificar se a página tem selo de autenticação, número de seguidores compatíveis e também ler comentários de outros consumidores sobre as compras e prazos de entregas. Além disso, é importante checar a reputação da empresa em sites de reclamações”, alerta Adriano Volpini, diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Febraban.

O cliente também deve desconfiar de abordagens em que alguém diga que há uma grande oportunidade de compra, pedindo que o pagamento seja feito naquele momento para que o cliente não perca o produto. “Ainda duvide das promoções cujos preços sejam muito menores que o valor real do produto. Pesquise a média de preços em vários sites conhecidos”, complementa Volpini.

Golpe do brinde

Em datas comemorativas, o cliente também deve tomar cuidado com o golpe do brinde ou presente. Após descobrirem dados pessoais, quadrilhas de criminosos entram em contato com a vítima e dizem que têm um brinde ou presente para entregar e insistem para que a pessoa receba o presente pessoalmente.

Os criminosos chegam a dar algo para a vítima, geralmente flores, bolos ou cosméticos. Alegam que são prestadores de serviços e que não sabem informações de quem realmente pediu para fazer a entrega e pedem um pagamento de uma taxa.

O entregador pode entregar uma maquininha com o visor danificado ou de uma forma que impossibilite a visualização do preço cobrado na tela, sendo um valor acima do real cobrado.

O golpista também usa algum truque e desvia a atenção da pessoa para que a vítima digite a senha no campo destinado ao valor da compra. Isso permite que bandido descubra o código secreto. É importante ressaltar que o campo de senha deve mostrar apenas asteriscos. Em posse da senha do cliente, o bandido pode, posteriormente, trocar o cartão.

Veja 10 dicas de compras seguras na internet para o Dia dos Namorados:

1. Nunca clique em links, e digite você mesmo o endereço da loja no navegador de internet.

2. Nunca clique em links recebidos em e-mails, mensagens de WhatsApp e pelo SMS. Fique atento ao e-mail do remetente. Empresas de grande porte não utilizam contas privadas como @gmail, @hotmail ou @terra e entidades públicas sempre usam @gov.br ou @org.br.

3. Sempre use o cartão virtual para realizar compras na internet.

4. Se for pagar com Pix, sempre faça o pagamento dentro do ambiente da loja virtual. Quando o varejista fornecer o código QR Code, confira com atenção todos os dados do pagamento e se a loja escolhida é realmente quem irá receber o dinheiro. Só após essa checagem detalhada, faça a transferência.

5. Se for pagar a compra com boleto, confira quem é a empresa beneficiária que aparece no momento do pagamento do boleto, no aplicativo ou site do banco. Se o nome for diferente da marca ou empresa onde a compra foi feita, a transação não deve ser concluída.

6. Nunca use um computador público ou de um estranho para efetuar compras ou coloque seus dados bancários.

7. Jamais aceite presentes e brindes inesperados, sem saber quem realmente mandou.

8. Não forneça dados pessoais em links enviados pela internet de supostas promoções e tenha muito cuidado ao preencher cadastros na internet.

9. Nunca utilize dados pessoais como senha (data de aniversário, placa de carro etc) ou números repetidos ou sequenciais (1111 ou 1234), muito menos anote senhas em papel, no celular, no computador ou em e-mails.

10. Nas compras em lojas físicas, passe você mesmo o cartão na maquininha em vez de entregá-lo para outra pessoa. Sempre confira o valor da compra na maquininha antes de digitar a sua senha e proteja o código de segurança.

