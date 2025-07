Economia Dia dos Pais deve injetar R$ 192 milhões no comércio de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2025

O valor médio dos presentes é estimado em R$ 250

Com valor médio dos presentes estimado em R$ 250, o Dia dos Pais deste ano deve injetar R$ 192 milhões no comércio de Porto Alegre, de acordo com uma pesquisa divulgada pelo Sindilojas (Sindicato dos Lojistas) da Capital.

Segundo o levantamento, a semana anterior ao Dia dos Pais será a de maior movimento no comércio para as compras. O período foi citado por 51,36% dos entrevistados. Na sequência, vem a opção de comprar na véspera (20,99%), seguida da escolha por efetuar as compras 15 dias antes da data (11,85%). Os consumidores que já compraram os presentes para os seus pais totalizam 3,46% dos respondentes.

Conforme a pesquisa, mais de 30% dos pais já indicaram o que desejam ganhar de presente. As roupas são a principal opção. Liderando com boa folga, esse item está quase 20% à frente dos calçados, com cerca de 12% das citações.

Em seguida, aparecem cosméticos/perfumaria/produtos de higiene (9,3%), bebidas (6,98%), almoço/jantar e eletrônicos (3,88%).

Já quando a pergunta é o que as pessoas desejam dar de presente, roupas seguem na liderança, com 35,1%. Porém, a segunda opção mais listada são cosméticos/perfumaria/produtos de higiene, com 14,2%, seguidos de calçados (9,7%) e bebidas (7,5%).

A pesquisa traz um dado curioso: a perda do pai como a pessoa mais citada para receber um presente. Neste ano, atingiu 47,13% das citações. Em 2024, o índice era de 55,8%. As demais opções que receberam menções neste ano foram sogro, com 5,33%, e avô, com 3,07%. Em 2024, respectivamente, estavam com 2,8% e 1,5%.

“Mesmo com o cenário econômico desafiador, o Dia dos Pais segue sendo uma data importante para o varejo. A intenção de compra pode não ser a maior, mas ainda há oportunidade para quem se adapta e oferece boas condições de pagamento. Haverá, sim, boa procura por compras para a data”, avaliou o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva.

