Colunistas Diagnóstico de Covid-19 faz UTI dobrar preço da diária em relação a outros pacientes

Por Flavio Pereira | 2 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Ministro Paulo Guedes já alertava em abril, para risco de "farra eleitoral" com dinheiro da Saúde. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A informação é do conhecimento da área da Saúde e de governadores e prefeitos e é vista como suspeita do fato de surgirem em todo país, tantas denúncias de óbitos diagnosticados como decorrentes de Covid-19, mas resultantes de outras causas. Um leito de UTI custa R$ 800 por dia ao SUS. Mas se for declarado que, o paciente estiver com COVID-19 o preço dobra, e passa a valer R$ 1.600 com pagamento adiantado. Para Covid-19, a medicação e equipamentos são comprados por dispensa de licitação. O jornalista Oswaldo Eustáquio, que tem avaliado as denúncias em todo o país, não tem dúvidas de que a questão financeira está provocando a ampliação do lockdown por alguns governadores e prefeitos como forma de prolongar o derrame de dinheiro do Governo Federal.

Guedes: Farra Eleitoral com dinheiro da saúde é oportunismo

O ministro da Economia, Paulo Guedes, já havia alertado para o oportunismo de alguns gestores transformarem esse momento de crise de saúde numa farra fiscal eleitoral: “Tivemos uma licença para gastar este ano, mas seria muito oportunismo político, seria muita irresponsabilidade fiscal, seria imperdoável para a população brasileira se aproveitar de uma crise na saúde para transformar numa farra eleitoral. Apertar o botão de gastança e sair procurando farra eleitoral é simples. O que nós temos que fazer é bater em quem pensa nisso. Bater no bom sentido”.

Gestão de Governadores e Prefeitos anuncia 122.682 mil mortes de Covid-19

Sob gestão dos governadores e prefeitos, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, o enfrentamento do Coronavírus no Brasil contabilizou nas últimas 24 horas 41.889 novos casos de Covid-19. Foram registradas também 1.166 mortes, elevando para 122.681 o número de vidas perdidas para o Sars-CoV-2.

Justiça suspende impeachment do prefeito Marchezan em Porto Alegre

O processo de impeachment aberto pela Câmara de Porto Alegre contra o prefeito Marchezan Junior (PSDB) foi suspenso ontem por decisão liminar do juiz titular da 3ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, Cristiano Vilhalba Flores. Na decisão, o juiz aceitou a tese da defesa de Marchezan de que o processo da Câmara, contaminado pela disputa eleitoral, atropelou o cronograma previsto na lei: “o processo de impeachment tem característica de ser um processo político, mas deve obedecer aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, sendo conduzido de forma imparcial”, alertou o juiz, na sua decisão.

Continua a jornada para limpar ficha de Lula

Ontem, foi a vez do Tribunal Federal Regional da 1ª Região trancar a ação penal em que o ex-presidente Lula era acusado de influenciar contratos firmados entre o BNDES e a Odebrecht. Segundo o Ministério Público Federal, em troca de sua atuação, Lula teria recebido propina por meio de seu sobrinho, Taiguara Rodrigues dos Santos. Taiguara fechou contratos entre sua empresa a empreiteira para atuar em Angola no valor de R$ 20 milhões. O advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins afirmou que o TRF-1, ao contrário de outros juízes e tribunais, é um tribunal sério.

Voo secreto com avião da FAB?

Tramita no Senado o pedido do senador Oriovisto Guimarães solicitando informações ao presidente Davi Alcolumbre sobre o voo da FAB em companhia do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em 19 de agosto para São Paulo para encontrar o ministro do STF Alexandre de Moraes em agenda secreta.

O colunista conferiu, e no Sistema de Registro de Voos da FAB, de fato consta a requisição pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, de aeronave para viagem partindo de Brasília com destino a Guarulhos, às 17h30min do dia 19 de agosto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas