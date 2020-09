Colunistas Talkey, Santidade

Por Leandro Mazzini | 2 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O tradicional Desfile do 7 de Setembro foi cancelado pelas Forças Armadas na Esplanada. Foto: Anderson Riedel/PR O tradicional Desfile do 7 de Setembro foi cancelado pelas Forças Armadas na Esplanada. (Foto: Anderson Riedel/PR) Foto: Anderson Riedel/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A visita do Núncio Apostólico do Brasil, Dom Giovanni d’Aniello, ao presidente, em companhia do chanceler Ernesto Araújo, na segunda-feira, levantou rumores de que Jair Bolsonaro conversaria com o Papa Francisco. Aliás, Bolsonaro quer o diálogo e uma reunião, há dois anos, e deixou a dica. Mas Dom Giovanni foi se despedir. Foi nomeado por Francisco para Núncio na Rússia. E em seu lugar desembarca em Brasília Dom Giambattista Diquattro. Alvo de parte dos bispos do Brasil, que até soltaram carta de forte teor crítico à sua gestão, Bolsonaro tentará uma aproximação com a Igreja.

Asas do Patriotismo

O tradicional Desfile do 7 de Setembro foi cancelado pelas Forças Armadas na Esplanada, por causa da pandemia. Mas os brasilienses têm esperança de que a Esquadrilha da Fumaça vai aparecer nos céus. A FAB não confirma. A conferir.

Ficou no desejo

Luciano Hang, o ‘véio’ da Havan, dono da mega rede de lojas, sonha com a instalação da réplica da estátua da Liberdade na sua unidade de Brasília. A lei distrital proibiu, por causa do gabarito.

Falta gás?

O presidente da Câmara dos Depuatdos, Rodrigo Maia, ainda impaciente e bem desconfortado quando o assunto é a Nova Lei do Gás, na fila da pauta. Que não anda.

Muito gás

Já o deputado Elmar Nascimento (DEM-BA) está a todo gás. Apresentou emenda global ao texto que, para a maioria no setor, desconfigura toda a proposta. Nascimento é amigo de Maia de longa data. Já dividiram até apartamento quando estudantes.

Alianças

O governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), e o senador Ciro Nogueira (Progressistas-PI), presidente de seu partido e conterrâneos piauienses, estão bem próximos. Neófito na política, o advogado Ibaneis já mostrou fácil trânsito suprapartidário.

Aliás…

… A deputada federal Celina Leão (Progressistas), amiga de Ciro e hoje Secretária de Esporte, sonha ser vice de Ibaneis na sua futura chapa da tentativa de reeleição no DF.

Direto de Roma

Renata Bueno, a brasileira que já foi deputada na Itália – representando os brasileiros com dupla cidadania – disparou ontem e-mail lembrando da votação nos próximos dias 20 e 21 de setembro, em Roma. E com orientações para o voto para o qual disputa novamente o cargo. Os brasileiros daqui votam por cédula enviada pelos Correios.

Da saúde

Uma pequena demonstração de que o general Pazuello é alvo gratuido na mídia, em alguns casos. Nomeou o veterinário Lauricio Monteiro Cruz como novo diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis do Ministério. Pazuello apanha desde ontem, mas o antecessor no cargo, nomeado pelo ex-ministro Luís Mandetta, também era veterinário.

Cartão vermelho

Campeão de futebol do DF em 2020, o Gama não vai tão bem fora dos gramados. Os atrasos nos salários e depósitos de FGTS por mais de três meses de um atleta deram-lhe direito de deixar o clube sem multas e com o próprio passe, garante decisão do TRT.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas