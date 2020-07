Rio Grande do Sul Diagnósticos positivos de coronavírus chegam a 30.371 no Rio Grande do Sul e mortes pela doença devem chegar a 700 neste fim de semana

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2020

Maioria das vítimas gaúcas são idosas e com outros problemas de saúde. (Foto: EBC)

Com 1,2 mil novos casos confirmados pelo boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde, nesta sexta-feira (3) o Rio Grande do Sul chegou a 30.371 diagnósticos positivos de coronavírus em quase quatro meses desde o começo da pandemia. Já o número de mortes subiu para 690, com a notificação de mais 27 falecimentos. Pelo ritmo atual, o Estado deve chegar neste sábado ou domingo a 700 vítimas da doença.

As perdas humanas mais recentes abrangem moradores dos municípios citados a seguir, de forma resumida em uma lista que indica apenas o gênero (masculino ou feminino) e idade de cada vítima. Aspecto presente desde os primeiros óbitos gaúchos por Covid-19, a maioria dos desfechos fatais tem como denominadores comuns a faixa etária (idosos) e o histórico de comorbidades (cardiopatias, doenças respiratórias e diabetes). São eles:

– Bento Gonçalves (mulher, 33 anos);

– Campo Bom (mulher, 64 anos);

– Canoas (mulher, 38 anos);

– Canoas (mulher, 51 anos);

– Canoas (mulher, 76 anos);

– Canoas (homem, 80 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 56 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 71 anos);

– Encruzilhada do Sul (mulher, 53 anos);

– Esteio (mulher, 78 anos);

– Esteio (mulher, 87 anos);

– Gravataí (mulher, 86 anos);

– Ibirubá (mulher, 89 anos);

– Nova Santa Rita (mulher, 41 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 67 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 92 anos);

– Palmeira das Missões (mulher, 82 anos);

– Porto Alegre (homem, 39 anos);

– Porto Alegre (mulher, 61 anos);

– Porto Alegre (homem, 70 anos);

– Porto Alegre (homem, 73 anos);

– Porto Alegre (homem, 78 anos);

– Ronda Alta (mulher, 48 anos);

– Santo Ângelo (homem, 77 anos);

– São Jerônimo (homem, 66 anos);

– São Leopoldo (homem, 63 anos);

– São Leopoldo (mulher, 73 anos).

Porto Alegre

Em postagem publicada nas redes sociais na noite desta sexta-feira (3), a SMS (Secretaria Municipal da Saúde) de Porto Alegre ampliou de 100 para 106 o número de mortes por coronavírus na Capital, líder no ranking estadual da pandemia. Todos os pacientes estavam internados em UTIs (Unidade de Terapia Untensiva) de instituições de saúde locais e apresentavam comorbidades (outras doenças não contagiosas além de Covid-19).

A mais recente havia ocorrido horas antes, tendo como paciente uma idosa de 72 anos que estava internada na UTI do Hospital Independência desde o dia 15 de junho. No prontuário médico, um histórico de insuficiência cardíaca e renal, hipertensão, diabetes e hepatite C.

Os outros cinco óbitos tiveram como vítima um homem de 39 anos internado no Hospital Mãe de Deus (diabético com síndrome de dependência química), outro de 78 anos no Hospital de Clínicas (histórico de imunodeficiência e pneumopatia crônica), um idoso de 69 anos no Hospital Vila Nova (câncer), uma anciã de 95 anos na Santa Casa de Misericórdia (doença cardiovascular) e outra de 81 anos no Hospital São Lucas da PUCRS (câncer).

Marcello Campos

