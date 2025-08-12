Terça-feira, 12 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Economia Banco Central informa que brasileiros ainda têm mais de R$ 10 bilhões “esquecidos” em instituições financeiras

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Não há prazo para clientes resgatarem os valores nas instituições financeiras.

Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Não há prazo para clientes resgatarem os valores nas instituições financeiras. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O Banco Central (BC) informou nessa terça-feira (10) que ainda existem, nas instituições financeiras, R$ 10,56 bilhões em “recursos esquecidos” pelos clientes. O balanço considera valores contabilizados até junho. O sistema do BC permite consultar se pessoas físicas (inclusive falecidas) e empresas deixaram valores para trás em bancos, consórcios ou outras instituições.

O prazo oficial para buscar os recursos teria, em tese, acabado em 16 de outubro de 2024. Entretanto, o Ministério da Fazenda informou que não há prazo para clientes resgatarem os valores nas instituições financeiras.

Do total de R$ 10,56 milhões:

– R$ 8,03 bilhões são recursos de 48,2 milhões de pessoas físicas;
– R$ 2,53 bilhões são valores de 4,43 milhões de empresas.

O único site no qual é possível fazer a consulta e saber como solicitar a devolução dos valores para pessoas jurídicas ou físicas, incluindo falecidas, é o valoresareceber.bcb.gov.br. Via sistema do Banco Central, os valores só serão liberados para aqueles que fornecerem uma chave PIX para a devolução.

Caso não tenha uma chave cadastrada, é preciso entrar em contato com a instituição para combinar a forma de recebimento. Outra opção é criar uma chave e retornar ao sistema para fazer a solicitação. No caso de valores a receber de pessoas falecidas, é preciso ser herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal para consultá-los. Também é necessário preencher um termo de responsabilidade.

Após a consulta, é preciso entrar em contato com as instituições nas quais há valores a receber e verificar os procedimentos. Desde 27 de maio, o BC informou que é possível habilitar uma solicitação automática de resgate de valores a receber.

A novidade, segundo a instituição, é que a adesão ao novo serviço é facultativa. Agora, quem quiser, pode automatizar as solicitações. As demais funcionalidades do sistema continuam iguais.

“O propósito é facilitar ainda mais a vida do cidadão, que não precisará consultar o sistema periodicamente nem registrar manualmente a solicitação de cada valor que existe em seu nome”, informou o Banco Central, na ocasião.

– Para habilitar, é necessário acessar o SVR com uma conta gov.br de nível prata ou ouro e verificação em duas etapas ativada.
– A solicitação automática é exclusiva para pessoas físicas e está disponível apenas para quem possui chave Pix do tipo CPF. Quem ainda não possui essa chave deve cadastrá-la junto à sua instituição financeira.
– O cidadão não receberá aviso do Banco Central quando algum valor for devolvido. O crédito será feito diretamente pela instituição financeira na conta do cidadão.
– As instituições financeiras que não aderiram ao termo de devolução via Pix continuarão exigindo solicitação manual. Isso também se aplica a valores oriundos de contas conjuntas.

 

 

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Economia

Banco de Sangue do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre necessita de doadores para reposição do estoque
Governo Trump critica Lula, chama Alexandre de Moraes de “censor” e diz que a situação dos direitos humanos no Brasil se deteriorou
https://www.osul.com.br/dinheiro-esquecido-banco-central-informa-que-ha-r-105-bilhoes-nos-bancos/ Banco Central informa que brasileiros ainda têm mais de R$ 10 bilhões “esquecidos” em instituições financeiras 2025-08-12
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Mulher que jogou em açude o filho de 1 ano é denunciada à Justiça no RS
Últimas Justiça do RS suspende a entrega de animais silvestres a pessoas físicas pelo programa “Guardiões da Fauna”
Rio Grande do Sul Acidente entre automóvel e caminhão de combustível deixa um morto no Noroeste gaúcho
Brasil Ninguém acerta as seis dezenas e Mega-Sena acumula em R$ 47 milhões
Porto Alegre Acampamento Farroupilha de Porto Alegre terá Turismo de Galpão e Ciranda Escolar
Rio Grande do Sul Assembleia Legislativa instala CPI sobre os serviços de energia no RS
Rio Grande do Sul Demissões voluntárias aumentam 17% no primeiro semestre no Rio Grande do Sul
Política Lula diz que vai enviar ao Congresso Nacional nesta quarta projeto para regulamentar redes sociais para jovens e crianças
Política Partido de Bolsonaro anuncia nova obstrução na Câmara dos Deputados após o presidente da Casa adiar discussão sobre o fim do foro privilegiado
Economia Tarifaço: Lula diz que medida de ajuda a exportadores será de R$ 30 bilhões em crédito
Pode te interessar

Economia Tarifaço: Lula diz que medida de ajuda a exportadores será de R$ 30 bilhões em crédito

Economia Dólar cai abaixo dos R$ 5,40, no menor valor desde junho de 2024; Ibovespa encerra em alta

Economia Brasileiros sacam R$ 318,37 milhões em valores a receber em junho

Economia Impulsionada pela energia elétrica, inflação aumenta para 0,26% em julho no Brasil