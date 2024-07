Mundo Diretora do Serviço Secreto dos Estados Unidos renuncia ao cargo após admitir falha na segurança de Trump

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2024

Kimberly Cheatle admitiu que o incidente contra Trump foi o pior “fracasso” do Serviço Secreto americano em décadas. (Foto: Reprodução)

A diretora do Serviço Secreto dos Estados Unidos, Kimberly Cheatle, apresentou hoje pedido de renúncia do cargo após admitir ontem, durante audiência no Congresso americano, que o órgão que dirigia falhou na proteção de Donald Trump durante comício em que sofreu uma tentativa de assassinato, segundo o canal de TV MSNBC.

Na última segunda-feira (23), ela passou a tarde sendo questionada por políticos de ambos os partidos devido aos incidentes ocorridos no último dia 13 de julho, quando um homem tentou assassinar Trump em um comício na Pensilvânia.

Durante a audiência, Kimberly admitiu que o incidente contra o candidato

republicano à Casa Branca foi o pior “fracasso” do Serviço Secreto americano

em décadas.

Em nota divulgada minutos depois da publicação do pedido de renúncia, o

presidente Joe Biden agradeceu a ela pelos serviços prestados ao governo

americano e disse apoiar uma investigação independente sobre os acontecimentos.

“Ela dedicou e arriscou sua vida de forma altruísta para proteger nossa nação ao longo de sua carreira no Serviço Secreto dos Estados Unidos. Agradecemos especialmente por atender ao chamado para liderar o Serviço Secreto durante nossa administração e somos gratos por seu serviço à nossa família”, disse Biden em nota. “A revisão independente para descobrir o que aconteceu em 13 de julho continua, e aguardo ansiosamente para avaliar suas conclusões.”

Além da falha recente, críticos alegavam que as políticas de diversidade e inclusão adotadas por Kimberly na liderança da agência causaram uma suposta queda no padrão de recrutamento.

Perfil

Kimberly Cheatle, de 53 anos, cresceu no Estado de Illinois. Segundo o The New York Times, ela estudou em uma escola católica na cidade de Danville, e se graduou em 1992 na Eastern Illinois University.

Ela disse que a morte de seu irmão em um acidente de carro em 1988 a levou a escolher sua carreira. Pouco antes de morrer, o irmão dela disse que gostaria de se tornar policial estadual, de acordo com o The News-Gazette, um jornal de Illinois.

Quando se formou na faculdade, Kimberly já havia se candidatado a um emprego no Serviço Secreto, ainda de acordo com a publicação local. Ela passou 27 anos no Serviço Secreto. Atuando em diversas posições de liderança, a profissional esteve até na equipe de Biden e sua esposa, Jill Biden, quando ele era vice-presidente.

Em 11 de setembro de 2001, ela fazia parte de uma equipe que conduziu o então vice-presidente dos EUA Dick Cheney da Casa Branca a um bunker seguro depois que aviões colidiram com o World Trade Center e o Pentágono.

Depois de deixar o Serviço Secreto, Kimberly atuou como Diretora Sênior de Segurança Global na PepsiCo. Na empresa, ela supervisionou os protocolos de segurança nas instalações da marca na América do Norte.

Enquanto trabalhava para a PepsiCo, ela contou à Security Magazine que gostava de realizar pequenas reformas em casa nas horas vagas. “O burnout é real”, disse ela à revista. “Esta indústria pode ser difícil e é importante descobrir a si mesmo.”

Então, o presidente Joe Biden nomeou Kimberly para liderar o Serviço Secreto em 2022, tornando-a a segunda mulher a comandar a agência.

Naquele ano, Biden disse que, durante o serviço dela em sua unidade, ele “passou a confiar em seu julgamento e conselhos”. Ele acrescentou que a via como uma “distinta profissional de aplicação da lei com habilidades de liderança excepcionais”.

No seu período como diretora, alguns funcionários do Serviço Secreto dos EUA alegaram que o foco dela na contratação de mais pessoas com experiências diversas prejudicou a agência.

