Por Redação O Sul | 15 de julho de 2023

Treinador italiano deixou claro que tem compromisso com o clube espanhol. (Foto: Reprodução/Twitter)

A Confederação Brasileira de Futebol não vai comentar sobre recente reportagem do jornal espanhol ‘Marca’, que afirma que Carlo Ancelotti teria ligado para o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, e pedido ao brasileiro para “baixar o tom das declarações” sobre ele.

De acordo com a reportagem, Ancelotti, teria reafirmado seu “compromisso com o Real”, deixando claro “sua prioridade absoluta é o Real Madrid, tanto no presente como no futuro”.

Dirigentes da CBF consideraram “normal” as frases publicadas pelo jornal espanhol, tendo em vista que a temporada de clubes na Espanha ainda vai começar e Ancelotti tem contrato com Real Madrid até a metade do ano de 2024. Dirigentes mantém os planos de contar com o treinador para comandar a seleção brasileira.

De acordo com dirigentes da CBF, Ancelloti e CBF se falam por telefone com frequência. A CBF já teria um acordo com o treinador para assinatura de um contrato após temporada no Real Madrid.

Declarações

Quando Fernando Diniz foi apresentado, há dez dias, o presidente da entidade que comanda o futebol brasileiro garantiu que o italiano será o treinador da seleção brasileira em junho de 2024, a partir da Copa América.

“Ele (Carlo Ancelotti) vai estar, pode ter certeza”, havia assegurado Ednaldo no dia em que Fernando Diniz foi apresentado. Segundo o Marca, o entendimento de Ancelotti é de que, caso de fato se despeça do Real Madrid, poderá avançar com a seleção brasileira. O tom é outro, portanto.

Por enquanto, o veterano treinador italiano, prestes a começar a sua quinta temporada à frente do time madrilenho, de Vini Jr e Rodrygo, não tem esse pensamento e está desconfortável com a postura da CBF, tanto que, de acordo com a publicação, pediu para Ednaldo ‘baixar o tom’ de suas declarações e diminuir a pressão em relação às suas conversas para treinar o Brasil.

As falas de Ednaldo cravando Ancelotti na seleção pentacampeã também não têm agradado ao Real Madrid. Os dirigentes do clube, porém, conversaram com o treinador e o clima voltou à normalidade com o início da pré-temporada no futebol espanhol. Nem Ancelotti nem Real Madrid se manifestaram sobre a seleção brasileira.

CBF e Real Madrid, inclusive, se reuniram no começo desta semana para discutir o futuro de Ancelotti. José Ángel Sánchez, principal executivo de futebol do clube, e o presidente Florentino Pérez estavam presentes, segundo o Marca, e tem sido comunicado de todas as movimentações envolvendo o treinador.

