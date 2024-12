Economia Disparada do dólar é sinal que Lula perdeu a mão na economia? Entenda

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2024

A disparada da moeda americana jogou mais luz sobre a crise fiscal no Brasil.

Os patamares recordes alcançados pelo dólar em dezembro, chegando a valer mais de R$ 6,30, trouxeram um clima amargo para o fechamento da primeira metade do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A forte desvalorização do real acabou ofuscando bons resultados de 2024, como o crescimento econômico acima do esperado, a baixa taxa de desemprego e a aprovação da regulamentação da reforme tributária.

Por outro lado, a disparada da moeda americana jogou mais luz sobre a crise fiscal: a dificuldade do governo em equilibrar as contas públicas e controlar seu endividamento, fatores que tendem a alimentar a inflação e manter os juros altos no país.

Segundo analistas ouvidos pela BBC News Brasil, os fundamentos econômicos do país não apontam para um dólar acima de R$ 6.

Para eles, o enfraquecimento da moeda brasileira reflete a saída de investidores do Brasil devido ao aumento da percepção de risco sobre a capacidade do governo de honrar suas dívidas no futuro.

Segundo projeções do mercado financeiros colhidas semanalmente pelo Banco Central, a previsão é que a dívida líquida do setor público suba de cerca de 63% do PIB neste ano para 74% do PIB em 2027.

O novo cenário tem sido fortemente explorado pela oposição.

“Dólar fecha o dia em cotação de valor recorde de R$ 6,26. A política econômica de Lula 3 segue os passos do governo Dilma. Vão quebrar o país. Precisamos agir”, escreveu em suas redes sociais a senadora Damares Alves (Republicanos/DF), na semana passada.

Os economistas entrevistados reconhecem que o desafio fiscal é complexo e anterior à atual gestão, mas dizem que Lula tomou decisões erradas na administração das contas públicas que deixam o governo em situação desconfortável para os dois próximos anos.

Para Nelson Marconi, professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV Eaesp), um dos erros foi deixar de realizar o ajuste fiscal no início do governo, para colher depois os efeitos positivos das contas equilibradas, como feito na primeira gestão Lula (2003 a 2006).

Ao invés disso, ressalta, foi apresentado apenas agora um pacote de corte de gastos, que acabou repercutindo mal devido ao anúncio simultâneo do aumento da isenção de Imposto de Renda para ganhos mensais de até R$ 5 mil.

“Fizeram um anúncio completamente errado desse pacote fiscal. Estava todo mundo esperando um pacote de contenção de gastos e o governo vem anunciar uma isenção de impostos”, reforça.

Na visão de Claudia Moreno, economista do C6 Bank, o cenário ficou mais difícil para o governo porque a demora em adotar medidas de contenção de gastos aumentou o custo de um ajuste fiscal agora, após a disparada do dólar.

“O câmbio nesse patamar mais alto atrapalha o trabalho do Banco Central [de conter a inflação] e vai demandar juros mais altos”, afirma.

“Com isso, você também tem uma dinâmica da dívida pior [pois juros mais altos impactam na correção da dívida]. Então, querendo ou não, o ajuste fiscal necessário acaba sendo maior do que era antes, num patamar de juros mais baixo”, ressalta.

Para o cientista político Creomar de Souza, fundador da consultoria política Dharma, o governo Lula perdeu tempo ao não implementar mais cedo um ajuste nas contas públicas — e talvez agora esteja tarde para reverter isso.

“O cenário hoje me parece muito complexo. Do ponto de vista político, 2025 era a hora de pôr o pé no freio e fazer um exercício muito robusto de contenção, para que, no fim de 2025, o governo tivesse um arranjo em que pudesse fazer um exercício muito robusto de expansão em 2026”, afirma.

“Vamos lembrar que Bolsonaro jogou um caminhão de dinheiro no último ano de governo. Mas, do jeito que a coisa vai, talvez o governo Lula não tenha essa possibilidade”, compara.

O “caminhão de dinheiro” citado por Souza foi a chamada PEC das bondades, uma alteração da Constituição aprovada pelo Congresso que permitiu ao governo de Jair Bolsonaro elevar as despesas em 2022 em R$ 41 bilhões com benefícios sociais, driblando restrições eleitorais. Em agosto desse ano, o Supremo Tribunal Federal considerou essa PEC inconstitucional.

“Talvez o Lula não consiga expandir os gastos em 2026 porque tem tanto mau humor [de alguns setores com o governo], tanta irritabilidade, que em parte é derivada desse processo de polarização que a gente vive, mas tem também o fato de que o governo dá motivo. E esse parece ser um elemento chave pra gente entender esse fim de ano”, analisa Souza.

Apesar de apontar um cenário difícil para o governo, Souza diz que isso ainda não “altera o prognóstico de reeleição, porque o Lula é um fenômeno diferente no governo Lula”.

Para Marconi, o que será mais importante para a força eleitoral de Lula são as taxas de desemprego e inflação. Suas chances de reeleição, ressalta, vão depender de como a alta do dólar e dos juros vão impactar esses dois fatores que impactam mais diretamente a vida das pessoas.

No momento, o Banco Central está elevando fortemente a taxa básica de juros (Selic), para trazer a inflação, hoje acumulada em 4,87%, para dentro da meta — atualmente em 3% ao ano, com intervalo de tolerância até 4,5%.

A Selic chegou a 12,25% no início de dezembro, e deve chegar até 14,25% em março, segundo sinalização do Banco Central.

Para Marconi, a meta atual de inflação está muito baixa e acaba obrigando o BC a subir demais os juros. Ele ressalta que isso é um problema também para a política fiscal, já que parte da dívida pública está atrelada à Selic.

“O governo tem uma meta de inflação inexequível. O BC pratica juros altos para tentar alcançar essa meta e isso inibe a atividade econômica. Do outro lado, o governo gasta mais para tentar compensar isso. Então, fica uma política absolutamente contraditória”, critica.

“E aí esse aumento dos gastos públicos pressiona a dívida. E o próprio aumento dos juros também pressiona o gasto com juros da dívida. O mercado financeiro olha para isso e pensa, ‘bom, a dívida vai subir, o risco vai subir’. O resultado é que começa a movimentação de moeda para o exterior e o dólar sobe”, continua. As informações são da BBC News Brasil.

