Porto Alegre Dmae encerra atividades do posto de atendimento do Mercado Público de Porto Alegre nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Cerca de 38 mil pessoas foram atendidas no espaço. Foto: Luan Furtado/PMPA Cerca de 38 mil pessoas foram atendidas no espaço. (Foto: Luan Furtado/PMPA) Foto: Luan Furtado/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) de Porto Alegre encerra nesta segunda-feira (13) as atividades do posto de atendimento instalado no Mercado Público. A unidade, que é provisória, foi criada em junho para suprir a demanda da área central após a enchente histórica de maio de 2024, que atingiu o posto do Dmae localizado na rua José Montaury. Neste período, cerca de 38 mil pessoas foram atendidas.

Os cidadãos terão como alternativa, no Centro Histórico, o Tudo Fácil do POP Center. O departamento conta, ainda, com outros três postos espalhados pela capital gaúcha. A previsão é de que a unidade da José Montaury seja reaberta, em definitivo, até o final de janeiro.

Dentre os serviços disponíveis estão a emissão de segunda via, religamento, atualização de dados, denúncias, exclusão de débito, reclamações e revisão de leitura. Solicitações de parcelamentos são atendidas apenas por meio do WhatsApp do 156, no número (51) 3433-0156.

Postos de atendimento do Dmae a partir desta segunda-feira:

– Tudo Fácil POP Center: avenida Júlio de Castilhos, 235, 3º andar. De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e sábados, das 9h às 13h.

– Tudo Fácil Zona Norte: Shopping Bourbon Wallig, avenida Assis Brasil, 2611, bairro Cristo Redentor. De segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. Sábados, das 10h às 14h.

– Tudo Fácil Zona Sul: avenida Wenceslau Escobar, 2666, bairro Tristeza. De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

– Posto de Atendimento Partenon: avenida Professor Cristiano Fischer 2402, bairro Partenon. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/dmae-encerra-atividades-do-posto-de-atendimento-do-mercado-publico-de-porto-alegre-nesta-segunda-feira/

Dmae encerra atividades do posto de atendimento do Mercado Público de Porto Alegre nesta segunda-feira

2025-01-12