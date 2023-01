Mundo Documentos sigilosos encontrados com Biden e Trump: veja quais são as semelhanças e diferenças dos dois casos

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Foram achados documentos na casa de Biden, da época que ele era vice-presidente de Barack Obama Foto: Adam Schultz/The White House Foram achados documentos na casa de Biden, da época que ele era vice-presidente de Barack Obama. (Foto: Adam Schultz/The White House) Foto: Adam Schultz/The White House

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo dos Estados Unidos reconheceu, nesta quinta-feira (12), que foram descobertos documentos secretos em imóveis particulares de Joe Biden. Os papéis são da época em que Biden ocupava a vice-presidência de Barack Obama, entre 2009 e 2017.

Foram achados documentos na casa de Biden, no estado de Delaware, e em um escritório onde funcionava um instituto dele. O caso lembra um outro envolvendo Donald Trump: no ano passado, centenas de documentos secretos foram encontrados na casa do republicano na Flórida.

Qual é a quantidade de documentos em cada caso?

Biden: Não está claro quantos documentos secretos foram encontrados. Richard Sauber, conselheiro especial do presidente, disse na segunda-feira que “um pequeno número de documentos” estava em um armário trancado no Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, um think tank (instituto) em Washington DC. Biden tinha uma sala nesse lugar entre 2017 até 2020. Na quinta-feira, Sauber disse que um segundo pequeno lote de documentos foi encontrado em um depósito na garagem de Biden na casa dele na cidade de Wilmington, no estado de Delaware, e um documento foi localizado na biblioteca pessoal de Biden em sua casa.

Trump: Cerca de 300 documentos com a indicação de que era material sigiloso (incluindo alguns com anotações de “ultrassecreto”) foram recuperados de Trump desde que ele deixou o cargo em janeiro de 2021. Em janeiro de 2022, a Administração Nacional de Arquivos e Registros recuperou 15 caixas de documentos, dizendo aos funcionários do Departamento de Justiça que continham “muito” material classificado. Em agosto, agentes do FBI levaram cerca de 33 caixas e contêineres de 11 mil documentos de Mar-a-Lago, incluindo cerca de cem deles com anotação de sigilo encontrados em um depósito e um escritório.

Como foi a reação dos dois?

Biden: Os advogados de Biden avisaram o escritório do advogado da Casa Branca, que notificou o órgão governamental de Arquivos Nacionais e Administração de Registros, que assumiu a custódia dos documentos no dia seguinte. Advogados de Biden procuraram documentos em outros locais e encontraram o segundo lote. O Departamento de Justiça foi notificado, e os advogados do Departamento assumiram a custódia dos registros.

Trump: Quinze caixas com documentos sigilosos foram retiradas de Mar-a-Lago em janeiro de 2022. Meses depois, investigadores do Departamento de Justiça e do FBI visitaram Mar-a-Lago para obter mais informações sobre materiais sigilosos levados para lá. Em agosto de 2022, agentes do FBI realizaram uma busca e recuperaram 33 caixas.

Eles podem ser acusados criminalmente ?

Biden: Nos Estados Unidos, o presidente está imune a processos judiciais durante seu mandato. Além disso, não há indicação de que o próprio Biden sabia da existência desses papéis. A administração também disse que os registros foram entregues rapidamente, sem intenção de ocultar nada. Isso é importante, porque o Departamento de Justiça sempre procura uma intenção de lidar mal com segredos do governo ao decidir sobre acusações criminais.

Trump: O ex-presidente pode enfrentar processo por obstrução da Justiça. Como ele não está mais no cargo, ele não terá proteção contra possíveis processos que se aplicaria a um presidente em exercício. Em novembro, Garland nomeou Jack Smith, um veterano promotor de crimes de guerra com experiência em investigações públicas de corrupção, para liderar as investigações sobre a retenção de documentos confidenciais por Trump.

O que Biden e Trump disseram até agora?

Biden: Biden afirmou que ficou “surpreso ao saber” que documentos foram encontrados em seu instituto. Ele disse que não sabia o que havia no material, mas considera documentos sigilosos “muito a sério”. Ele disse que sua equipe agiu apropriadamente, entregando rapidamente os documentos. “Eles fizeram o que deveriam ter feito”, disse Biden. O presidente disse que está cooperando com uma investigação do Departamento de Justiça.

Trump: Ele afirmou que quando ainda era presidente em exercício, tinha poder para tirar sigilo de documentos, e que isso foi feito com os documentos que levou consigo – embora não tenha fornecido evidências disso. O ex-presidente chamou a busca em Mar-a-Lago de “incursão não anunciada” que “não era necessária ou apropriada” e representava “tempos sombrios para nossa nação”.

Quais as consequências políticas ?

Biden: Usando o caso do atual presidente, os políticos e apoiadores do Partido Republicano já afirmam que Trump só é investigado por motivos políticos. O Congresso, agora controlado pelo Partido Republicano, deve investigar Biden.

Trump: Trump e seus apoiadores tentam passar a ideia de que a busca e apreensão em Mar-a-Lago foi um ataque dos democratas. No lançamento de sua campanha presidencial de 2024, , Trump fez referência às investigações contra ele, apresentando-se como uma vítima de promotores rebeldes e da “podridão e corrupção de Washington”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo