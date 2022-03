Rio Grande do Sul Dois acidentes deixam nove mortos no interior do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 28 de março de 2022

Em Rio Pardo, seis pessoas morreram na BR-290 Foto: PRF/Divulgação Em Rio Pardo, seis pessoas morreram na BR-290. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Seis pessoas morreram e 12 ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus, uma van, um carro e uma carreta, no início da madrugada desta segunda-feira (28), no quilômetro 235 da BR-290, em Rio Pardo.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a carreta, com placas de Guaíba, colidiu frontalmente contra o ônibus, emplacado em Vila Nova do Sul, e tombou, espalhando lenha na pista.

Após o acidente, um carro – com placas de Cachoeira do Sul – que trafegava na rodovia bateu contra a carreta, e uma van, emplacada em São Gabriel, acabou saindo da pista.

Cinco vítimas fatais estavam no ônibus e uma no carro. As causas da tragédia serão investigadas.

Ijuí

Em outro acidente grave envolvendo um carro e um caminhão no interior do Rio Grande do Sul, três pessoas morreram, no início da madrugada desta segunda-feira, no quilômetro 458 da BR-285, em Ijuí.

Segundo a PRF, um Gol emplacado em Ijuí e um caminhão com placas de Santo Ângelo colidiram frontalmente na rodovia. As vítimas fatais – dois homens e uma mulher – estavam no carro. O motorista do caminhão não se feriu.

