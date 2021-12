Economia Dólar encosta nos 5 reais e 70 centavos e fecha no maior valor desde abril

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2021

Nesta sexta-feira (3), moeda norte-americana avançou 0,42%, cotada a R$ 5,6823. (Foto: Reprodução)

O dólar fechou em alta de 0,42%, cotado a R$ 5,6823, nesta sexta-feira (3), após a aprovação da PEC dos Precatórios no Senado e a divulgação de dados de empregos mensais dos Estados Unidos. O resultado é o maior desde 13 de abril (R$ 5,7175). Na semana, a moeda acumulou avanço de 1,56%.

Com o resultado desta sexta, a moeda norte-americana acumula alta de 0,80% no mês e de 9,54% no ano.

Cenário

No exterior, o destaque da agenda econômica foi o relatório de emprego do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, que mostrou que o desemprego recuou para 4,2% em novembro, após a criação de 210 mil novos postos de trabalho.

Na cena local, o mercado seguiu de olho na tramitação da PEC dos Precatórios, que foi aprovada pelo Senado nesta quinta-feira, mas retornou à Câmara após sofrer alterações.

Considerada prioritária pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, a proposta altera o prazo de correção do teto de gastos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o que abriria espaço fiscal para o pagamento de auxílio de R$ 400 por família em 2022. A expectativa do governo é que o projeto abra espaço superior a R$ 106 bilhões no orçamento.

As atenções dos investidores seguiram voltadas também para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que se reúne nos próximos dias 7 e 8 de dezembro para deliberar sobre a taxa básica de juros. A expectativa é de novo acréscimo de 1,50 ponto percentual (o que levaria a Selic para 9,25% ao ano).

Juros mais altos encareceriam o custo de apostas na alta do dólar contra o real, movimento que tenderia a beneficiar a moeda brasileira.

