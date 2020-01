Notas Brasil Dólar fecha em alta e vai a R$ 4,21

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2020

O dólar fechou em alta nesta quarta-feira (29), com o mercado ainda de olho nas consequências do coronavírus, e repercutindo a esperada decisão do Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, de manter inalterada a taxa básica de juros do país. A moeda norte-americana terminou o dia vendida a R$ 4,2193, em alta de 0,62%.

