Notas Brasil Bovespa fecha em queda

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2020

O principal índice da Bolsa de valores brasileira, a B3, fechou em queda nesta quarta-feira (29), acompanhando o clima de nervosismo do mercado com a disseminação do coronavírus pelo mundo. Nesta quarta, o Ibovespa caiu 0,94%, aos 115.384 pontos. Na véspera, a bolsa teve alta de 1,74%, fechando a 116.478 pontos, recuperando perdas causadas na segunda-feira.

