Notas Brasil Dólar fecha em queda

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2020

O dólar fechou em queda de 0,51% na quinta-feira (19), cotada a R$ 5,314, de olho no otimismo global sobre o progresso no desenvolvimento de vacinas para a Covid-19, mas ainda com temores sobre a disseminação global da doença, enquanto a situação fiscal do Brasil continuava no radar. A cotação é menor em dois meses.

