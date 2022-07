Economia Dólar recua 5,89% na semana e 1,11% no mês de julho

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Mudança de leitura em relação à inflação e ao aperto monetário melhora perspectiva de investidores em todo o mundo. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O dólar comercial encerrou julho com desvalorização acumulada de 1,11%, cotado a R$ 5,1743. O resultado se deve à queda de 5,89% na última semana do mês.

Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, terminou a semana com ganho de 0,55%, aos 103.164 pontos, maior patamar desde 10 de junho. No mês, o avanço foi de 4,69%.

Um dos fatores por trás da forte queda do dólar na semana foi a retração de 0,9% (anualizado) do PIB americano no segundo trimestre, o que levou os Estados Unidos a uma recessão técnica. Na avaliação do mercado, isso fará com que o Federal Reserve (Fed, o BC do país) seja mais moderado na hora de subir os juros.

” O banco central americano disse que vai olhar muito para atividade, não só para a inflação. Então, o mercado passa a entender que o Fed vai aumentar menos os juros nas próximas reuniões. Isso faz o dólar enfraquecer contra todas as moedas, inclusive o euro ” diz Gabriel Foureaux, da consultoria de câmbio 4X.

Na decisão desta semana, as autoridades do Federal Reserve se comprometeram a controlar a inflação, mas também sinalizaram que não acham que os apertos terão de ser muito elevados, por conta da atividade econômica e com a alta dos preços desacelerando.

A publicação da prévia do produto interno bruto (PIB) dos Estados Unidos no segundo trimestre, com queda a economia do país recuando 0,5%, também ajudou a reforçar essa tese.

Índice DXY

O índice DXY, que compara o dólar frente a seis moedas fortes, recuou ontem 0,49%, aos 105,83 pontos. Sócio da Ável Investimentos, Augusto Dacol acrescenta que o dólar passou por uma correção, depois de registrar em junho sua maior alta desde março de 2020.

A alta das commodities também ajudou na valorização do real, já que o Brasil é um grande exportador. E beneficiou o Ibovespa, que repercutiu ontem os bons resultados da Petrobras. As ações ordinárias (ON, com voto) da estatal avançaram 6,42%, a R$ 36,96, e as preferenciais (PN, sem voto) subiram 5,76%, a R$ 34,15.

“Basicamente, saímos de um cenário de bolsa em queda para um de leve otimismo. Os ativos de risco do mundo terminam julho majoritariamente em alta e o dólar, em queda. As curvas de juros também fecharam bastante”, diz Sérgio Zanini, gestor da Galápagos Capital.

Além do movimento macroeconômico, os resultados das companhias também vêm trazendo certo otimismo para os investidores.

“A temporada de balanço segue a todo vapor. Nos EUA, destaque para os números das companhias de tecnologia, que estão vindo melhores do que o esperado. Havia receio de que a alta de juros iria impactar os números negativamente, mas várias estão vindo melhores do que o esperado”, comenta Kaue Franklin, especialista em renda variável da Aplix Investimentos.

Segundo ele, os números das companhias brasileiras também estão surpreendendo positivamente. A Petrobras, já mencionada, por exemplo, trouxe ontem números vistos como positivos e disparou por conta da distribuição de dividendos.

O resultado da companhia, além de ser positivo para as ações, também ajudou a tirar pressão da curva de juros brasileira, segundo comentários – isso porque a antecipação dos proventos, pedida pelo Governo Federal, aumenta o caixa para o ano e ainda é vista como uma forma menos agressiva de intervenção.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia