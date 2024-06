Brasil Dólar renova maior patamar desde janeiro de 2023; Ibovespa cai

O dólar avançou 0,23%, cotado em R$ 5,2971. Foto: Freepik

O dólar encerrou a sessão em alta nesta quarta-feira (5), com investidores de olho em uma série de indicadores locais e internacionais previstos para a semana.

Com o resultado, a moeda norte-americana atingiu o maior patamar desde janeiro de 2023. Já o Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira (B3), fechou em queda.

Além dos novos dados sobre a atividade brasileira, divulgados na terça (4) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), novos dados da economia dos Estados Unidos também têm influenciado a cotação da moeda nos últimos dias. Decisões de política monetária em países desenvolvidos também seguem no radar.

O dólar avançou 0,23%, cotado em R$ 5,2971. Na máxima, chegou a R$ 5,3056. Com o resultado, a moeda norte-americana atingiu seu maior nível desde 5 de janeiro de 2023, quando fechou a R$ 5,3518. Com o resultado, acumulou alta de 0,91% na semana e no mês e ganho de 9,16% no ano. Na terça, a moeda norte-americana subiu 0,98%, cotada a R$ 5,2850.

Enquanto o Ibovespa recuou 0,32%, aos 121.407 pontos. Com o resultado, acumulou quedas de 0,57% na semana e no mês e 9,52% no ano. Na terça-feira, o índice encerrou em queda de 0,19%, aos 121.802 pontos.

