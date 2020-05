O dólar fechou novamente em alta nesta segunda-feira (11), voltando a superar R$ 5,80, com renovadas preocupações com o avanço da pandemia de coronavírus e o impacto na atividade econômica mundial e brasileira, além da permanência das incertezas no campo político brasileiro. A moeda norte-americana encerrou o dia em alta de 1,33%, cotada a R$ 5,8192.