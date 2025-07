Economia Dólar sobe para R$ 5,56; Bolsa brasileira encerra pregão em leve queda

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2025

Apesar da alta desta sexta, a moeda norte-americana caiu 0,45% na semana

Em mais um dia de receios sobre a política tarifária de Donald Trump, o dólar subiu e voltou a ficar acima de R$ 5,55, mas caiu na semana. A bolsa de valores recuou, mas acumulou variação positiva na semana.

O dólar comercial encerrou esta sexta-feira (25) vendido a R$ 5,561, com alta de R$ 0,041 (+0,75%). A cotação operou próxima da estabilidade durante a manhã, mas disparou à tarde, num movimento global de recuperação do dólar. Na máxima do dia, por volta das 12h40, chegou a R$ 5,57.

Apesar da alta desta sexta, a moeda norte-americana caiu 0,45% na semana, registrando o primeiro recuo semanal desde o anúncio do tarifaço do governo Donald Trump sobre o Brasil. A divisa sobe 2,34% em julho, mas cai 9,98% em 2025.

No mercado de ações, o dia também foi de pessimismo. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 133.524 pontos, com queda de 0,21%. Apesar da queda desta sexta, o indicador subiu 0,11% na semana, mas acumula queda de 3,84% no mês.

O dólar subiu em todo o mercado global após a confirmação de um encontro no domingo (27) entre a presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente estadunidense, Donald Trump. Von der Leyen afirmou que as chances do fechamento de um acordo estão em torno de 50%, e Trump afirmou existir alguns pontos de tensão.

Em relação à bolsa de valores, além da indefinição em torno do tarifaço, o mercado de ações foi afetado pela divulgação de que a prévia da inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) ficou em 0,33% em julho, pressionada pelas contas de luz. A aceleração do índice diminuiu as chances de o Banco Central começar a cortar os juros ainda este ano, o que estimula a fuga de investimentos da bolsa para a renda fixa.

Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que gosta de um dólar forte, mas “você ganha muito mais dinheiro” com a moeda norte-americana mais fraca.

“Então, quando temos um dólar forte, uma coisa acontece: parece bom. Mas você não faz turismo. Você não pode vender tratores, não pode vender caminhões, não pode vender nada”, disse Trump na Casa Branca, antes de partir para uma viagem à Escócia.

“É bom para a inflação, só isso.”

O índice do dólar, que mede a força da moeda norte-americana em relação a seis das principais divisas, estabilizou-se nesta sexta-feira após atingir mínimas de duas semanas no início da semana. O índice acumula queda de cerca de 10% nos seis meses em que Trump está no cargo.

Trump frequentemente reclama que a valorização do dólar prejudica a competitividade das exportações dos EUA, a produção e o emprego no país.

Nesta sexta-feira, ele disse a repórteres que os fabricantes seriam os primeiros a se beneficiar da queda do dólar, citando a companhia de equipamentos de construção e mineração Caterpillar, cujas ações subiram 16% no último mês.

Japão e China lutaram por moedas mais fracas por décadas e conseguiram dominar os mercados ao longo dos anos, disse Trump.

“Agora, isso não parece bom, mas você ganha muito mais dinheiro com um dólar mais fraco — não um dólar fraco, mas um dólar mais fraco — do que com um dólar forte”, disse.

