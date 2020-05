O dólar fechou em forte queda nesta segunda-feira (25), dando continuidade às perdas da sessão anterior, com maior apetite por risco no exterior e com os investidores de olho no noticiário político local. A moeda norte-americana caiu 2,25%, cotada a R$ 5,4587. É o menor patamar de fechamento desde 30 de abril (R$ 5,4397).