Mulher é baleada na cabeça dentro de casa no Rio

O companheiro da jovem de 22 anos baleada na cabeça na manhã desta segunda-feira (25) dentro de casa na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, afirmou que ela dormia no momento do tiroteio e levantou apenas para pegar o celular. Bianca Regina Oliveira tinha quadro de saúde estável nesta segunda, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.