Economia Dólar volta a bater R$ 4,35 e tem novo recorde de fechamento

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2020

Na máxima do dia, dólar chegou a R$ 4,3613. Foto: Marcos Santos/USP Imagens Na máxima do dia, dólar chegou a R$ 4,3613. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

O dólar fechou novamente em alta nesta terça-feira (18), voltando a bater R$ 4,35, em meio ao receio do mercado sobre o impacto econômico do surto de coronavírus no mundo.

A moeda norte-americana subiu 0,64%, a R$ 4,3568, renovando o recorde de fechamento. A maior cotação havia ocorrido na quarta-feira (12), quando a moeda chegou a R$ 4,3505. Na máxima do dia, a moeda chegou a R$ 4,3613. O dólar turismo fechou a R$ 4,55, sem considerar a cobrança de IOF (Imposto Sobre Operações Financeiras). No mês, a moeda norte-americana tem alta de 1,68%. No ano, já subiu 8,65%.

A elevação foi impulsionada pelo medo do mercado quanto à disseminação do coronavírus. O assunto voltou a causar receio após a Apple divulgar de que não conseguirá cumprir as metas de receita no período entre janeiro e março por causa da doença.

Os preços do petróleo, no entanto, recuavam pós ter subido nas cinco sessões anteriores, com o Brent caindo abaixo de US$ 57 por barril.

No Brasil, os juros em mínimas históricas e as perspectivas sobre o ritmo de crescimento da economia brasileira em 2020 também influenciam o cenário.

