Porto Alegre Sine oferece 132 oportunidades de emprego nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2020

Maior oferta de oportunidades é para vendedor pracista e instalador hidráulico. Foto: Luciano Lanes/PMPA Maior oferta de oportunidades é para vendedor pracista e instalador hidráulico. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

Para quem está à procura de emprego, 132 vagas de trabalho estarão abertas no Sine Municipal de Porto Alegre a partir desta quarta-feira (19), até que sejam preenchidas ou que as cartas de encaminhamento sejam selecionadas. Entre as oportunidades disponíveis, a maior demanda é para vendedor pracista, com 12 vagas, seguida por instalador hidráulico, com dez.

Além destas oportunidades, há uma vaga especial para consultor de vendas em telefonia móvel, para a qual haverá entrevista nesta quinta-feira (20), das 9h às 11h, na sede do Sine Municipal.

Os interessados nas vagas devem retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play, ou diretamente em qualquer unidade Sine. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com o comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo a outros candidatos. O número é limitado e pode se esgotar antes do atendimento presencial.

A sede do Sine Municipal funciona entre 8h e 17h, na avenida Sepúlveda, esquina com avenida Mauá, no Centro Histórico. Para concorrer, o candidato pode fazer a inscrição pessoalmente na unidade, levando carteira de trabalho e comprovante de residência.

Para oferecer vagas de trabalho, a empresa interessada deve entrar em contato com o Sine e solicitar o formulário padrão, onde obterá as informações necessárias gratuitamente.

Dia D

Na próxima sexta-feira (21), das 9 às 12h, o Sine Municipal promove uma nova edição do Dia D, com vagas exclusivas para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. Os interessados devem comparecer à agência com carteira de trabalho, comprovante de residência e laudo de CID (Classificação Internacional de Doenças). A equipe do Sine também estará oferecendo todos os serviços da unidade durante todo o dia.

Confira as vagas:

Administrador de recursos humanos – 1

Ajudante de estruturas metálicas – 1

Ajudante de serralheiro – 2

Analista de logística – 1

Aplicador serigráfico em vidros – 1

Assistente administrativo – 2

Assistente de escritório – 1

Atendente de balcão – 1

Atendente de clínica médica – 1

Auxiliar administrativo – 1

Auxiliar de cozinha – 4

Auxiliar de lavanderia – 1

Auxiliar de limpeza – 5

Auxiliar de mecânico de autos – 1

Auxiliar de pessoal – 1

Auxiliar de técnico de eletrônica – 1

Bombeiro hidráulico – 5

Caldeireiro montador – 1

Camareira de hotel – 1

Chefe de serviço de limpeza – 1

Consultor de vendas – 2

Costureira em geral – 1

Cozinheiro de restaurante – 3

Cozinheiro geral – 4

Eletrotécnico – 1

Empregado doméstico nos serviços gerais – 1

Encanador – 1

Florista (comércio varejista) – 1

Frentista – 3

Fresador cnc – 1

Garçom – 1

Gerente de loja e supermercado – 5

Inspetor de obras – 1

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança – 2

Instalador de som e acessórios de veículos – 1

Instalador hidráulico – 10

Jardineiro – 2

Lavador de tapetes – 1

Mecânico de automóvel – 1

Mecânico de manutenção de automóveis – 1

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel – 1

Mecânico de refrigeração – 1

Mecânico reparador de máquinas – 1

Motofretista – 1

Motorista carreteiro – 1

Motorista entregador – 1

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações – 2

Operador de dobradeira na indústria gráfica – 1

Operador de injetora de plástico – 1

Operador de telemarketing ativo – 4

Padeiro – 3

Pedreiro – 4

Pintor de estruturas metálicas – 2

Recepcionista atendente – 2

Recepcionista caixa – 2

Representante comercial autônomo – 1

Serralheiro – 2

Serralheiro de alumínio – 1

