Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2024

O ex-presidente Donald Trump é o principal candidato para a nomeação do Partido Republicano na corrida para a Casa Branca. (Foto: Reprodução)

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, principal candidato para a nomeação do Partido Republicano na corrida para a Casa Branca, ameaçou os doadores de campanha que serão “barrados” do seu “campo MAGA” (sigla em inglês de seu slogan “Faça a América grandiosa de novo”) caso continuem contribuindo para a candidatura de sua adversária, Nikki Haley. A declaração ocorre poucos dias após Trump sair vitorioso das primárias de New Hampshire, derrotando a ex-governadora da Carolina do Sul com uma diferença menos favorável do que a esperada, mas suficiente para consolidá-lo como favorito entre os republicanos.

“Qualquer pessoa que faça uma ‘contribuição’ para a ‘cabeça-oca’, a partir deste momento em diante, será permanentemente barrada do campo MAGA,” escreveu Trump em uma postagem em sua rede social Truth Social, referindo-se a Haley de forma pejorativa. “Não os queremos e não os aceitaremos, porque colocamos a América em primeiro lugar e SEMPRE VAMOS COLOCAR!”, finalizou.

Bom desempenho

Haley, por sua vez, respondeu postando um link na rede social X (antigo Twitter) para sua página de doações com a frase “Bem, nesse caso… doe aqui. Vamos lá!”. Ela também mencionou que sua campanha arrecadou US$1 milhão nas 24 horas após a primária de New Hampshire.

O bom desempenho da candidata em um Estado mais moderado do que Iowa – onde ocorreu o primeiro embate republicano e no qual Trump saiu vitorioso, deixando para trás Haley (em terceiro) e Ron DeSantis (que abandonou a corrida após ter ficado em segundo lugar) com margem ampla – era crucial para que ela se consolidasse como opção viável para barrar o ex-presidente.

Agora, a ameaça de Trump pode complicar ainda mais o apoio de alguns bilionários a Haley. Segundo uma reportagem do Financial Times, o cofundador da rede varejista americana Home Depot, Ken Langone, estava aguardando o desempenho de Haley em New Hampshire antes de decidir doar para a campanha. Já o bilionário cofundador do LinkedIn, Reid Hoffman – que, de acordo com o jornal, já havia doado uma quantia de seis dígitos para a campanha da candidata –, anunciou que suspendeu seu financiamento. As informações são do jornal O Globo.

2024-01-26