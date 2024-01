Geral Justiça condena miliciano e mulher que mandou matar o marido para receber indenização do seguro de vida

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2024

O engenheiro Wagner Franco foi morto por um miliciano a pedido da mulher, a dentista Karina. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Justiça do Rio de Janeiro condenou na quinta-feira (25) o miliciano Anderson Nascimento Marinho, o Thor, a 19 anos de prisão, e da dentista Karina Lepre Franco, a 17 anos de prisão, pela morte do engenheiro Vagner Franco. Os dois foram condenados pelo crime de homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. O promotor de Justiça Fábio Vieira dos Santos recorreu da sentença para aumentar a pena dos réus.

Seguro de vida

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Karina, que era esposa da vítima, contratou o miliciano Anderson, para matar seu marido. O objetivo do crime era obter R$ 200 mil de indenização de um seguro de vida. Karina conheceu Thor quando ele foi ao seu consultório para cobrar taxas impostas pela milícia da comunidade. O miliciano é acusado de integrar a milícia da comunidade do Terreirão. A dentista pagou R$ 10 mil a Anderson para a execução do crime.

Marcas de tiros

O crime foi cometido em 2019. A vítima era gerente da Shell Brasil e desapareceu no dia 7 de fevereiro, após sair do consultório de Karina na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Na época dos fatos, as investigações revelaram que Franco foi levado para a Região dos Lagos, onde o miliciano foi criado. A família do executivo chegou a anunciar o desaparecimento dele. Depois de três dias, o corpo de Vagner foi encontrado com marcas de tiros e o abdômen cortado, numa praia de Rio das Ostras.

Karina foi presa em junho de 2020. Em depoimento à polícia, ela disse que queria se separar do engenheiro, mas ele não aceitava. Eles tinham uma filha de 18 anos. As informações são do jornal O Globo.

