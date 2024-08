Mundo Donald Trump diz que prefere concorrer contra Kamala Harris do que Biden nas eleições presidenciais dos Estados Unidos

8 de agosto de 2024

Ex-presidente dos Estados Unidos atacou as posições políticas da vice-presidente em uma entrevista coletiva em Mar-a-lago Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que preferiria concorrer contra a vice-presidente Kamala Harris em vez do presidente Joe Biden nas eleições presidenciais americanas, nesta quinta-feira (08).

“Nos deram Joe Biden, e agora nos deram outra pessoa. E eu acho, francamente, que preferiria concorrer contra essa outra pessoa”, disse Trump em uma entrevista coletiva em Mar-a-lago.

Trump ainda atacou as posições políticas de Kamala e disse que ela é uma “pessoa de esquerda radical”. Kamala se tornou a indicada democrata oficial para presidente no início desta semana, depois que Biden anunciou que não concorreria à reeleição no mês passado.

Esta é a primeira entrevista coletiva da ex-presidente desde que Kamala anunciou que o governador de Minnesota, Tim Walz, será seu companheiro de chapa na terça-feira (06). O ex-presidente dos EUA deu uma entrevista coletiva em Mar-a-Lago na tarde desta quinta-feira e disse que está ansioso para debater com Kamala.

Trump afirmou que acha que “é muito importante ter debates” e disse que concordou com vários encontros, com várias redes. Ele também disse que a campanha da vice-presidente Kamala Harris tem que concordar com os termos.

“Eles podem concordar ou não. Não sei se eles vão concordar. Ela não deu uma entrevista. Ela não consegue dar uma entrevista. Ela é pouco competente e não consegue dar uma entrevista, mas estou ansioso pelos debates porque acho que temos que esclarecer as coisas”, disse ele.

