Dono da Esportes da Sorte e sua esposa se entregam à polícia; casal é alvo da operação na qual Deolane Bezerra foi presa

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2024

O dono da casa de apostas Esportes da Sorte, Darwin Filho, e sua mulher se entregaram à Polícia Civil de Pernambuco. (Foto: Reprodução)

O dono da casa de apostas Esportes da Sorte, Darwin Filho, e sua mulher se entregaram à Polícia Civil de Pernambuco, nessa quinta-feira (5), segundo confirmou o advogado do empresário, Ademar Figueira. Conforme a defesa da dupla, o casal já prestou depoimento e se encontra à disposição das autoridades. O casal é investigado no âmbito da Operação Integration, que apura um esquema de lavagem de dinheiro e jogo ilegal. A influencer Deolane Bezerra também foi detida.

“Todos os questionamentos da polícia foram devidamente respondidos e as dúvidas sobre as atividades da empresa Esporte da Sorte foram sanadas, demostrando-se a regularidade e a legalidade das atividades profissionais. O escritório impetrou Habeas Corpus perante o TJPE e aguarda a análise acerca das prisões”, disse Figueira, por meio de nota.

Darwin Filho também divulgou uma carta na qual se manifesta sobre a operação. No documento, o empresário se diz “tranquilo’ e que segue colaborando com as investigações. Ele se disse “surpreso com a ausência de motivos que levaram a uma medida tão rigorosa, quanto a que a mim foi aplicada (…) De qualquer forma, irei cumprir os ritos legais e observar todas as nuances jurídicas”.

“Sempre fui muito vocal no intuito de contribuir com o debate favorável à regulamentação das apostas esportivas de cota fixa e jogos online no Brasil. Como representante do Esportes da Sorte, sempre colaborei com a atuação das autoridades e das investigações. Nossa atividade é lícita, já as organizações criminosas são difíceis de combater e acredito que isso deve ser separado. A minha atitude sempre foi defender a lei. Também sempre pautei nossa atuação em favor das boas práticas, do jogo responsável e o defendo como forma de entretenimento”, acrescentou.

Mais cedo, nessa quinta, o advogado já dito que o seu cliente iria se entregar nas próximas horas. No momento em que a operação foi deflagrada, na manhã de quarta-feira, Darwin Filho se encontrava fora do estado de Pernambuco. Segundo o advogado, o site de apostas está em conformidade com a legislação brasileira e informações já foram fornecidas no âmbito do inquérito.

Já o advogado do pai do CEO da Esportes da Sorte afirma que o Darwin da Silva – também investigado e com mandado de prisão em aberto – não vai se entregar e aguardará a reversão do pedido de prisão.

Deolane presa

Deflagrada na quarta-feira, a Operação Integration mira uma organização criminosa ligada ao jogo do bicho no estado de Pernambuco suspeita de usar uma rede de empresas e sites de apostas esportivas para lavar dinheiro ilícito. A repercussão do caso foi ampliada pela prisão preventiva da empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra, detida junto da mãe, Solange Alves dos Santos.

Mais de R$ 2,1 bilhões em ativos financeiros foram bloqueados por determinação da Justiça, além do sequestro de carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações. A polícia, contudo, ainda não explicou como os envolvidos na investigação atuavam no esquema.

A investigação já dura pelo menos um ano e oito meses. Em dezembro de 2022, policiais civis de Pernambuco apreenderam no Recife R$ 180 mil em espécie na banca Caminho da Sorte, de Darwin Henrique da Silva, nome associado à contravenção no Nordeste. Um caderno coletado pelos agentes, no qual constavam anotações diárias de prêmios pagos, ligou o esquema ao site de apostas Esportes da Sorte, cujo CEO é o filho homônimo do suspeito.

Além da papelada que conecta o jogo do bicho com o site, a banca era decorada com a logomarca da bet, também presente na camisa de um dos funcionários. Lá era possível ainda fazer apostas físicas na casa de apostas. As informações são do jornal O Globo.

