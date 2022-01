Colunistas Dor nas articulações? Saiba como identificar e resolver este problema

Por Filipe Guerrero Gracia | 15 de janeiro de 2022

A artrite reumatoide acomete as mulheres duas vezes mais do que os homens. (Foto: Reprodução)

A dor inflamatória pode acontecer devido a diversas situações. Podemos associá-las ao estresse ou ansiedade, como no caso da artrite e fibromialgia. O estresse e a ansiedade podem fazer com que os músculos fiquem mais enrijecidos em várias partes do corpo, podendo a dor ser notada ao fim do dia no pescoço, ombros e costas.

Além disso a depressão pode causar alterações na imunidade e em toda a parte endócrina e metabólica, abrindo portas para entrada de diversas doenças. Assim, é recomendado descansar e, principalmente, praticar atividades físicas regulares que promovam a sensação de bem-estar, como ioga, caminhadas, treinamento funcional ou dança.

Quando falamos em descansar, a posição inadequada na hora de dormir pode favorecer o aparecimento de dores no corpo no dia seguinte. Isso porque, dependendo da posição em que se dorme, poderá haver sobrecarga nas articulações, principalmente na coluna.

A qualidade do sono também pode favorecer o aparecimento de dores no corpo. Quando não dormimos bem, acordando várias vezes na mesma noite ou até mesmo dormindo poucas horas, pode não haver tempo suficiente para que o ciclo de regeneração de energia do corpo seja concluído.

Outra grande possibilidade de dores difusas é a artrite. A artrite é uma inflamação da articulação que leva à dor, rigidez e dificuldade para movimentar as articulações envolvidas e pode acometer pessoas de todas as idades, sendo mais frequente em pessoas com mais de 40 anos.

A artrite reumatoide e a artrite psoriática possuem grande influência nas dores difusas articulares. A artrite reumatoide é uma inflamação contínua das articulações e pode evoluir para deformidades que limitam o paciente para a prática de atividades do cotidiano e até atingir órgãos como coração, pele, olhos, pulmões e vasos sanguíneos.

A artrite psoriática é um tipo de artrite crônica que atinge as articulações de pessoas com psoríase, doença que causa lesões avermelhadas e escamosas na pele, principalmente nos joelhos, cotovelos e couro cabeludo. Estima-se que, no Brasil, de 15% a 20% das pessoas que têm psoríase podem sentir dor e inflamação nas articulações.

Tanto a artrite reumatoide como a psoriática são doenças autoimunes. Isto é, uma condição em que o sistema imunológico, que normalmente defende o nosso organismo contra infecções, ataca as articulações do próprio corpo. Portanto, nos dois casos as articulações ficam doloridas, inchadas e quentes ao toque.

Já a fibromialgia é caracterizada pela presença de dores em alguns pontos específicos do corpo, que dá uma impressão de que se tem dor no corpo todo. Além disso, quem sofre com essa patologia ainda enfrenta outros contratempos decorrentes da doença, como irritabilidade, fadiga, dores de cabeça, humor deprimido, desânimo e sono não reparador.

Essas dores costumam ser piores durante a manhã e atingem, especialmente, as mulheres. Mas homens, pessoas idosas, crianças e adolescentes também podem ter a doença. Geralmente, as sensações dolorosas são descritas como pontadas, impressão de peso ou rigidez.

Na suspeita de fibromialgia e artrite reumatoide ou psoriática, um reumatologista é o mais indicado para a confirmação ou exclusão do diagnóstico.

Deve-se evitar a automedicação, com anti-inflamatórios e analgésicos, e buscar tratamento para a dor. A terapia manual oferece grandes benefícios e profissionais como o Osteopata, o Quiropraxista e o Fisioterapeuta podem ajudar. Também é aconselhável a prática regular de atividades físicas, sob orientação do Educador Físico.

Os exercícios são grandes aliados do paciente, tanto que se exercitar é a principal recomendação médica para o tratamento da condição de dores difusas. Não há uma recomendação específica sobre o tipo de atividade física. A opção varia de acordo com os sintomas e preferências de cada um. O ideal é testar várias modalidades até encontrar uma que realmente ajude, e que te dê prazer, claro. Além de diminuir a dor, o exercício melhora a depressão, a ansiedade, o sono e a fadiga.

A terapia manual promove benefícios a esses pacientes desde a prevenção da cronicidade da dor até o tratamento da dor crônica já instalada. Ela utiliza técnicas terapêuticas, que aplicadas sobre os tecidos conjuntivo, ósseo, muscular e nervoso, favorecem reações fisiológicas e promove a redução da dor e outros benefícios, como melhorar o aporte sanguíneo e relaxamento da musculatura. Além disso, outro fator preponderante na contribuição da redução do quadro álgico é o entendimento da dor crônica.

É importante lembrar que o trabalho multidisciplinar, ou seja, profissionais de duas ou mais áreas trabalhando junto, trazem um benefício muito maior para o paciente.

Filipe Guerrero Gracia – Osteopata DO MRO Br

