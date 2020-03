Duas apostas, uma de Belo Horizonte e outra de São Paulo, acertaram as seis dezenas do concurso 2.240 da Mega-Sena, realizado neste sábado (7). Cada uma receberá R$ 27.894.020,38. Os números sorteados foram, 07, 09, 10, 19, 25 e 58. O próximo concurso (2.241) será nesta terça-feira (10). O prêmio é estimado em R$ 2 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do País.