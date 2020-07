Rio Grande do Sul Duas cidades gaúchas em lockdown no fim de semana: Alegrete e Pedro Osório

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2020

O lockdown está acontecendo em Alegrete. (Foto: Prefeitura de Alegrete)

Começou neste sábado o lockdown em duas cidades do interior do Rio Grande do Sul. O prefeito de Alegrete, Márcio Amaral, havia anunciado na quinta-feira (23), durante a live com a participação da secretária de saúde, Bianca Casarotto, e a responsável pelo setor de Vigilância Epidemiológica, Juliana Michael, que a partir das 21h30 da sexta-feira (24) começaria o lockdown em toda a cidade, com prazo de validade até as 6h da segunda-feira (27).

O lockdown estabelece o fechamento de todas as atividades comerciais e de serviços da cidade. Mas haverão exceções neste final de semana, em Alegrete. A começar pelos postos de combustíveis, farmácias e hospitais. Segundo o Portal Alegrete Tudo, a madrugada foi tranquila, e as primeiras horas da manhã onde a circulação de pessoas já era expressiva em razão do comércio, também, foi de calmaria, a maioria das principais ruas totalmente vazias, apenas um ou outro carro circulando. Segundo dados do painel do governo do Estado, Alegrete teve 9 óbitos e 182 casos da doença até agora.

A prefeitura de Pedro Osório, na Região Sul do estado, também decretou lockdown no município, para conter o avanço do coronavírus. A determinação começou às 22h da sexta-feira (24) e vale até as 6 horas de segunda (27). Durante o final de semana apenas hospitais, farmácias, postos de combustível – para abastecimento – e funerárias podem funcionar. Comércios de gêneros alimentícios ficaram liberados até às 13h deste sábado (25). A rodoviária também está fechada.

Na segunda volta a valer o decreto que define o fechamento de todo o comercial considerado não essencial. A cidade de Pedro Osório tem nove casos confirmados de coronavírus e uma morte, segundo a prefeitura. Duas mortes de moradores estão aguardando resultado do exame de Covid-19. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) registra apenas um caso e uma morte no município. Equipes de fiscalização da prefeitura estão nas ruas para garantir o cumprimento e a eficácia do decreto.

Bandeiras

O mapa preliminar da 12ª rodada do Distanciamento Controlado volta a trazer mais da metade das 20 regiões em bandeira vermelha (risco alto). De oito regiões classificadas em vermelho na 11ª rodada, o Estado tem, agora, 14 regiões com risco alto para o contágio por coronavírus: Caxias do Sul, Taquara, Canoas, Porto Alegre, Pelotas, Santa Rosa, Santa Cruz do Sul, Capão da Canoa, Novo Hamburgo, Cruz Alta, Bagé, Passo Fundo, Palmeira das Missões e Santo Ângelo.

As regiões de Lajeado, Cachoeira do Sul, Erechim, Ijuí, Uruguaiana e Santa Maria foram enquadradas preliminarmente na bandeira laranja (risco médio).

Das regiões em bandeira vermelha, a de Caxias do Sul segue no nível mais preocupante, visto que manteve a mesma média ponderada final da semana anterior, de 2,16. Outras duas regiões apresentaram crescimento das médias ponderadas finais: Pelotas (de 1,49 pra 1,81) e Bagé (de 1,34 para 1,69), ambas puxadas com o agravamento de indicadores da própria região e da Macrorregião Sul.

As demais em bandeira vermelha tiveram pequenas oscilações, porém ainda mantendo classificação de alto risco. Taquara ficou com média de 2,06; Canoas, de 1,86; e Porto Alegre, de 1,83. Com exceção de Caxias do Sul, cuja média se manteve igual à da semana passada, as médias ponderadas das regiões apresentaram melhora.

O esforço para ampliar o número de novos leitos de UTI (90 unidades a mais de uma semana para outra) fez com, neste período, a maior oferta crescesse no mesmo patamar de pacientes que exigiram tratamento intensivo. Os leitos de UTI aumentaram 4% e, agora, somam 2.370 em todo o Estado, mesmo percentual de avanço em termos de novas internações nessas unidades.

