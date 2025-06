Rio Grande do Sul Dupla é presa por furto de cabos em Montenegro

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Um deles estava foragido após romper a tornozeleira eletrônica e o carro estava com mais de 22 mil reais de multas Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu dois homens por furto de cabos, na manhã desta terça-feira (25), durante fiscalização na BR-386, em Montenegro.

Durante operação, os dois homens que transitavam em um JAC J3 TURIN, emplacado em Porto Alegre. O condutor não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e não realizava o licenciamento do carro desde 2018 e tinha mais de 32 multas pendentes totalizando mais de 22 mil reais. No banco do passageiro estava um homem com registro de rompimento de tornozeleira eletrônica e envolvimento em ocorrência de furto de cabos.

Na vistoria ao interior do automóvel, os policiais encontraram 100 quilos de cabos de internet com fios de cobre, um alicate de corte e um sinalizador de serviço. Questionados, os ocupantes confirmaram que os materiais eram provenientes de furto.

Diante dos fatos, o condutor, de 27 anos, natural de Porto Alegre, e o passageiro, de 30 anos, natural de Viamão — ambos com antecedentes por tráfico e furto — foram presos e encaminhados à Polícia Judiciária de Montenegro. Os materiais apreendidos também foram entregues à autoridade policial para os procedimentos cabíveis.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/dupla-e-presa-por-furto-de-cabos-em-montenegro/

Dupla é presa por furto de cabos em Montenegro

2025-06-25