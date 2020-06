Futebol Dupla Grenal se posiciona no Dia do Orgulho LGBTQI+

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2020

Foto: (Divulgação/S.C.Internacional)

Por meio de postagens nas redes sociais, Grêmio e Inter se uniram e levantaram a bandeira no âmbito do futebol contra a discriminação neste domingo (28), Dia Internacional do Orgulho LGBTQI+.

Além de colorir o estádio Beira-Rio com as cores do movimento, o colorado, por meio de seu perfil no Twitter, publicou um vídeo com o relato de uma entrevista com Édy, mulher trans que é colorada e integra o quadro funcional do clube.

O Inter se posiciona pelo passado, de história popular, mas, principalmente, por conta do presente. Combater o preconceito significa defender nossa gente. Gente como a Édy, mulher trans e colorada, que faz parte do Clube do Povo. #OrgulhoLGBT pic.twitter.com/FJSLd7wOPZ — Sport Club Internacional (@SCInternacional) June 28, 2020

Ainda, na data, o Inter fez o lançamento da linha de máscaras com a estampa da bandeira LGBTQI+.

Contra as limitações que a pandemia impõe, o Inter apresenta máscaras com a estampa da bandeira LGBTQI+, produzidas para permitir que o orgulho por quem somos e amamos siga exaltado. Saiba mais sobre a iniciativa: https://t.co/d8hr6PWxhx #OrgulhoLGBT pic.twitter.com/rsOI2agUY8 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) June 28, 2020

O tricolor, por sua vez, fez uma postagem fazendo referência à torcida Organizada Coligay, criada no final dos anos 70.

Que possamos nos inspirar em nossos feitos do passado, para construirmos um presente e um futuro de mais aceitação, diversidade e igualdade. 28 de junho – Dia Mundial do Orgulho LGBTQI+#OrgulhoLGBT #ClubeDeTodos 🇪🇪 pic.twitter.com/XNCDOf1LWC — Grêmio FBPA (de 🏡) (@Gremio) June 28, 2020

* Por supervisão de: Marjana Vargas

