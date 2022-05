Polícia Duzentos quilos de maconha são apreendidos na BR-285, em Passo Fundo

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











A droga estava no porta-malas e no assoalho de um Gol Foto: PRF/Divulgação A droga estava no porta-malas e no assoalho de um Gol. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na noite de domingo (22), 200 quilos de maconha na BR-285, em Passo Fundo, no Norte do Rio Grande do Sul.

A droga estava no porta-malas e no assoalho de um Gol com placas do Paraná. O motorista do veículo – um paranaense de 26 anos – foi preso.

Informações sobre a origem e qual seria o destino final da maconha não foram divulgadas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia