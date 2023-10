Esporte É dobradinha do Brasil! Rebeca Andrade e Flávia Saraiva conquistam prata e bronze no solo

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2023

Esta já é a melhor campanha do Brasil em Mundiais. (Foto: Instagram/Reprodução)

O Brasil continua empilhando medalhas no Mundial de Ginástica Artística da Antuérpia, na Bélgica. Rebeca Andrade e Flávia Saraiva conquistaram medalhas ao fazer uma dobradinha no solo, dividindo o pódio novamente com a americana Simone Biles, que ficou com o ouro. Rebeca foi medalha de prata. Ela chegou à sua quinta medalha nesta edição do Mundial, um recorde também. Flavinha fez uma grande apresentação e ficou com o bronze, eliminando as concorrentes.

O Brasil conquistou medalhas em todas as provas em que teve atleta neste Mundial, totalizando seis conquistas para o time, um recorde do País na competição. Neste domingo, Rebeca Andrade já havia se superado e garantido o seu primeiro pódio na trave, com uma medalha de bronze. Já Flávia Saraiva volta ao pódio após conquistar a prata junto com Rebeca na disputa por equipes na quarta-feira.

Flávia Saraiva mostrou repertório com todas as acrobacias no solo e acertou as passadas, com direito a um duplo mortal com pirueta. Os jurados deram nota de 13,866 para a ginasta carioca, que assumiu a primeira posição momentaneamente naquela altura da disputa. Após a apresentação da holandesa Naomi Visser, Flávia teve uma correção de nota e subiu para 13,966.

Apesar de ter elevado a nota pelo nível de dificuldade, Simone Biles cometeu alguns erros de execução. A americana excedeu os limites do tablado em uma das passadas, o que custou alguns pontos. Ainda assim, conquistou nota de 14,636 e pulou para a ponta da classificação.

Rebeca Andrade apareceu como ameaça mais uma vez para Biles e passou muito perto de superá-la, assim como havia feito no salto sábado, cm execução quase perfeita do seu novo solo com as músicas “End of Time, da Beyoncé, e “Movimento da Sanfoninha, da Anitta. A atleta de São Paulo mostrou que está no mesmo nível de Simone Biles e cravou nota de 14,500, assumindo a segunda posição, muito próxima da americana.

Ameaçando a nota de Flávia Saraiva, a chinesa Zhou Yaqin se apresentou após Rebeca. A asiática teve nota de 13,300, na sexta colocação. Restava apenas a romena Sabrina Maneca-Voienea para ameaçar uma dobradinha brasileira no pódio. A romena passou perto, com 13,766, mas não conseguiu superar a nota de Flavinha.

Admiração mútua

O clima é de festa. E nem poderia ser diferente. Além de colegas, Flavinha e Rebeca são grandes amigas. E ainda mais: uma é fã da outra. Em entrevista após a cerimônia de premiação, as ginastas não esconderam a emoção pelas conquistas nesse domingo.

“Foi o mais especial, com certeza. Com todas as ginastas do mundo, com quem eu gostaria de fazer um pódio, é com ela (Flávia Saraiva), com certeza”, declarou Rebeca, abraçando a companheira.

“É muito importante para mim. É um sonho que está sendo realizado. Um sonho de toda atleta. Mas, acho que depois de tudo que aconteceu, cirurgia… é uma sensação única. Dever cumprido, de que vale a pena lutar todos os dias. É muito bom competir, é muito bom estar aqui”, exaltou Flavinha.

