Por Redação O Sul | 14 de maio de 2024

As principais operadoras de internet fixa e móvel do Rio Grande do Sul têm mantido as redes ativas na maior parte do Estado. (Foto: Tânia Rego/Agência Brasil)

Uma publicação na rede social X (antigo Twitter) alega que a única internet que está funcionando no Rio Grande do Sul é a Starlink. A informação é falsa. A publicação é desmentida nas respostas publicadas por vários usuários que interagiram com o post.

Além disso, o sindicato nacional das empresas de telefonia e serviço móvel celular e pessoal (Conexis) afirma que a alegação é falsa.

A entidade diz que as principais operadoras de internet fixa e móvel do Rio Grande do Sul têm mantido as redes ativas na maior parte do Estado e seguem atuando para recuperar as redes afetadas pelas fortes chuvas.

Afirma ainda que as prestadoras acompanham o retorno da energia elétrica, a situação climática e a liberação de estradas que estão bloqueadas para poderem trabalhar com segurança no restabelecimento dos serviços.

No caso da internet móvel, as associadas que atuam no estado habilitaram suas redes de forma que, onde há apenas uma das redes disponíveis, automaticamente os clientes de qualquer operadora de celular possam acessar a rede disponível de forma gratuita.

A medida vale para todos os clientes com serviço ativo, com planos pós ou pré-pagos. Para usar a rede aberta entre operadoras é preciso habilitar/ativar nos aparelhos celulares a opção “roaming” e “seleção automática de operadora.” As informações são do portal de notícias G1.

