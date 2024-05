Geral Médico gravou vídeo antes de morrer em abrigo no RS: “Vamos ajudar nossos irmãos que estão precisando”

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2024

O médico cardiologista Leandro Medice, de 41 anos, foi encontrado morto em um abrigo de São Leopoldo. (Foto: Reprodução)

O médico cardiologista Leandro Medice, de 41 anos, encontrado morto em um abrigo de São Leopoldo, na manhã de segunda-feira (13), estava fazendo a sua primeira missão humanitária. Antes de viajar para o Rio Grande do Sul, que foi atingido pela tragédia da chuva, o profissional compartilhou vídeos falando sobre o desejo de ajudar as vítimas da tragédia e disse estar “ansioso”.

“Ei pessoal! Hoje eu estou fazendo uma coisa diferente. Pela primeira vez, eu vou partir para uma missão humanitária. O Sul está precisando da gente. Então, saí um pouco da minha rotina, do conforto do consultório. A cirurgia acabou agora pouco, a gente já emendou. São 4h da manhã agora. A gente tá indo pra lá ajudar os nossos irmãos que estão precisando. Eu vou tentar passar pra vocês aqui a real situação que está lá até mesmo pra gente conseguir juntar mais forças pra ajudar o pessoal, que está precisando em meio a essa catástrofe no Sul. Assim que eu conseguir, eu mostro tudo que está acontecendo e vamos juntos nessa missão. Conto com a oração de vocês pra gente juntar forças e ajudar o máximo de pessoas que a gente conseguir”, disse na publicação.

Entre os comentários que Medice recebeu de incentivo ao trabalho, um deles foi da própria mãe, Andrea Medice. No domingo, quando ele viajou, era celebrado justamente o Dia das Mães. Ele deixou a mãe em casa para ir ajudar as vítimas da chuva.

“Que lindo!!! Deus os acompanhe e conserve esse amor em seus corações. Esse é um presente que jamais sairá das minhas lembranças. Feliz Dia das Mães para todas nós, mulheres guerreiras que conseguirão vencer mais essa batalha. Deus as abençoe”, disse a mãe do profissional na publicação.

De acordo com o esposo de Leandro, o acupunturista João Paulo Martins, Medice trabalhou a semana inteira com cirurgias na empresa de estética capilar e organizou a viagem ao Rio Grande do Sul com um grupo de amigos, também médicos, em um jato particular.

No mesmo dia, Medice contou ao esposo que trabalhou o dia inteiro aferindo pressão e fazendo os primeiros atendimentos básicos para as vítimas da chuva na região.

A morte do profissional foi confirmada cerca de 24 horas após ele ter viajado. Nas redes sociais, a mãe do profissional também compartilhou uma publicação, na qual disse que Medice teve um infarto fulminante.

O governador Eduardo Leite lamentou a morte do médico voluntário Leandro Medice.

“A morte de um voluntário que veio ao Rio Grande do Sul para ajudar no atendimento às vítimas da tragédia nos deixa profundamente entristecidos. O médico Leandro Medice, de 41 anos, era natural do Espírito Santo e, infelizmente, morreu nesta segunda-feira, vítima de um mal súbito. Meus sentimentos aos familiares e amigos do Leandro. Meu abraço a todos os voluntários, de todos lugares do Brasil, que deixaram suas casas para vir ao Rio Grande do Sul ajudar a nossa população”, afirmou Leite nas redes sociais.

2024-05-14