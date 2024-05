Geral Família e amigos de médico morto em abrigo no RS deixam homenagens

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2024

Aos 41 anos, o capixaba morreu em São Leopoldo, na manhã de segunda-feira (13), após se voluntariar para ajudar na tragédia. (Foto: Reprodução)

A mãe, Andrea Medice, a irmã, Renata, e amigos do médico Leandro Medice, encontrado morto em um abrigo no Rio Grande do Sul, prestaram homenagens ao cardiologista com relatos emocionados nas redes sociais. Aos 41 anos, o capixaba morreu em São Leopoldo, na manhã de segunda-feira (13), após se voluntariar para ajudar na tragédia.

Na internet, amigos e familiares lamentaram a morte, deixando fotos, histórias e homenagens emocionadas sobre a trajetória profissional e pessoal de Leandro. Em uma publicação feita pela mãe, Andrea, a irmã Renata deixou uma mensagem ao irmão: “Sua missão foi cumprida aqui meu irmão, descansa em paz e pode contar comigo para cuidar de nossa família. Eu te amo eternamente meu amor!!! Fica bem aí, força tá, me perdoe as vezes que errei com vc, mas sempre foi tentando acertar. Se cuida para um dia receber cada um de nós aí, tinha que ser vc primeiro né? Pq sempre foi o mais forte, e Deus na sua sabedoria escolheu vc pra estar aí e nós recebemos Qd chegarmos. Te amo tanto que até dói. Um beijo em seu coração”, escreveu ela.

A afilhada de Leandro, Amanda Medice, também deixou uma mensagem emocionada, direcionada ao padrinho. “De uma hora pra outra, tudo termina num infarto no meio da tragédia que você foi ajudar no Rio Grande do Sul. Morrer é uma loucura. Te obrigada a sair da festa na melhor hora, sem se despedir de ninguém, sem ter um último abraço ou um último “te amo”. Dindo, meu amor, éramos tão iguais e nunca me imaginei escrevendo isso para você… para sempre serei sua filha, sua cópia!”, escreveu ela, em um trecho da carta aberta.

Pessoas que trabalharam com Leandro também fizeram questão de deixar, nos comentários da publicação da mãe, suas experiências e histórias ao lado do médico.

“Como tá doendo esta partida, a Senhora deu a vida a melhor pessoa que eu conheci, trabalhei com ele no Evangélico, fiquei internada, ele ia me ver todos os dias, e tratava como família, no meu coração ele será eterno, sinta-se abraçada, meu super-herói não tem capa ele usava jaleco”, escreveu uma colega de trabalho, que também foi paciente do doutor.

Além de familiares e colegas de trabalho, amigos de longa data também deixaram mensagens em homenagem ao amigo e desejando forças à família.

“Meu total sentimento a vocês. Não faço ideia da sua dor como mãe… Leandro era muito querido, vou sentir falta das nossas conversas… sou tão grato por tanto tempo de amizade… ainda sem acreditar. Forças!”, escreveu um amigo do médico.

“Deinha, só Deus para confortar os nossos corações. E Leandro segue lindo, cheio de amor e luz como sempre por onde que ele estiver!!”, escreveu outro. As informações são do jornal O Globo.

