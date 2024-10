Política É falso que mais de mil urnas tenham sido trocadas em Fortaleza

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2024

A urna eletrônica é utilizada no Brasil desde 1996 e, desde sua estreia, nunca foi comprovado nenhum caso de fraude no sistema. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Estão compartilhando que mais de mil urnas eletrônicas teriam sido trocadas em Fortaleza. Em vídeo, um homem levanta suspeitas sobre o resultado das eleições na capital cearense. O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso.

Somente três das 5.274 urnas utilizadas no segundo turno em Fortaleza precisaram ser substituídas, de acordo com informações fornecidas ao Verifica pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em todo o País, foram substituídos 171 equipamentos entre as 97.392 utilizados nos 51 municípios que tiveram segundo turno nesse domingo (27).

Na capital cearense, Evandro Leitão (PT) venceu a disputa com 50,38% dos votos válidos, enquanto André Fernandes (PL) obteve 49,62%.

Os Tribunais Eleitorais preparam urnas de contingência em caso de necessidade. Se o equipamento de votação precisar ser substituído por causa de algum defeito no funcionamento, os votos não são perdidos. Isso porque eles ficam armazenados no cartão de memória. Portanto, a troca de urnas não significa fraude eleitoral.

Publicado no Instagram no domingo (27), o autor do vídeo utiliza a alegação enganosa para levantar suspeitas sobre o resultado das eleições em Fortaleza. Na gravação, o homem compara a diferença de votos recebidos pelo prefeito eleito e Fernandes entre o primeiro e o segundo turno. Ele sugere que a suposta troca de mais de mil urnas teria prejudicado o candidato do PL, o que não é verdade.

No primeiro turno, Fernandes obteve 562.305 votos, 40,20% dos válidos, enquanto Leitão recebeu 480.174, 34,33%. A diferença na primeira votação foi de 82.131 votos. A primeira etapa também teve participação de José Sarto (PDT), que conquistou 164.402 votos.

No segundo turno, o petista conseguiu ultrapassar o deputado federal do PL. Leitão teve 716.133 votos (50,38%) e Fernandes, 705.295 (49,62%). A diferença foi de 10.838 votos.

Alegações enganosas sobre supostas trocas de urnas em Fortaleza circulam nas redes sociais desde sábado (26). Nesse contexto, o Verifica desmentiu que seis mil urnas teriam sido trocadas na capital cearense. Conforme informou o TSE, todas as três urnas substituídas no Ceará eram de seções pertencentes ao município de Fortaleza. Além da capital, a cidade de Caucaia também realizou segundo turno.

Protocolos

Os Tribunais têm protocolos para lidar com defeitos nas urnas no dia de votação. Se um equipamento apresentar problema, o presidente da mesa pode reiniciá-lo, com observação dos fiscais presentes. Caso o problema persista, uma equipe técnica é chamada. Eles podem tentar reposicionar o cartão de memória. Se o problema não for no cartão, a urna pode ser substituída por uma de contingência. O aparelho sincroniza o novo cartão e nenhum voto será perdido.

A urna eletrônica é utilizada no Brasil desde 1996 e, desde sua estreia, nunca foi comprovado nenhum caso de fraude no sistema. Desconfie de postagens que não apresentam fontes confiáveis para as informações fornecidas, principalmente quando o discurso estiver relacionado a suspeitas de fraudes e irregularidades no processo eleitoral. No caso aqui verificado, uma busca no Google pelos termos “Troca de urnas em Fortaleza” levaria o usuário a checagens de alegações semelhantes. As informações são do Estadão.

