Mundo É inaceitável profissionais de saúde não se vacinarem, diz ministro da Saúde alemão

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Karl Lauterbach, defendeu a restrição às pessoas que não se vacinaram e a obrigatoriedade de vacinas para médicos e enfermeiros. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da Saúde alemão, Karl Lauterbach, defendeu as medidas de restrição às pessoas que não se vacinaram contra a Covid-19 e a obrigatoriedade de vacinas para médicos e enfermeiros, propostas aprovadas pelo Parlamento na última semana.

“É absolutamente inaceitável que, em estabelecimentos onde moram pessoas que depositam sua confiança em nós para protegê-las, pessoas estejam morrendo desnecessariamente porque não vacinados trabalham lá”, disse Lauterbach à câmara baixa do Parlamento.

A Alemanha, que sofre com uma quarta onda de infecções, tem um índice de vacinação relativamente baixo quando comparado ao do resto da Europa: cerca de 69,4% da população está totalmente vacinada e ao menos 21,3% já receberam uma dose de reforço, de acordo com números oficiais.

O Instituto Robert Koch de Doenças Infecciosas relatou 61.288 infecções novas de coronavírus e mais 484 mortes relacionadas à Covid no fim da semana passada.

Além das vacinações obrigatórias para certas profissões a partir de meados de março, a nova legislação também permite que os 16 Estados do país fechem bares e restaurantes devido à taxas altas de infecção.

Uma pesquisa da emissora ZDF mostrou que mais de três quartos dos alemães são a favor de restrições duras aos que não se vacinaram, enquanto 21% não acham se tratar do caminho certo.

Quase 70% são a favor da obrigatoriedade de vacinas, uma medida que é apoiada pelo chanceler Olaf Scholz e pode entrar em vigor até o final de fevereiro.

Medidas

O Parlamento alemão aprovou uma lei que obriga todos os profissionais de saúde a se vacinarem contra a covid-19. Foi uma das primeiras medidas do novo governo de Olaf Scholz, que já disse publicamente que é favorável à obrigatoriedade da vacina.

A obrigatoriedade para profissionais de saúde foi aprovada com grande maioria no Parlamento, com 571 votos favoráveis e 70 contrários, de acordo com a mídia local.

De acordo com o texto, a vacina contra covid-19 será obrigatória para todos os profissionais de hospitais, asilos, centros médicos e outros. Os profissionais de saúde têm até 15 de março para completar a vacinação ou podem ser obrigados a parar de trabalhar.

Recorde

A Alemanha registrou na última quarta-feira (8) o maior número de mortes diárias por covid-19 desde fevereiro, enquanto luta para deter uma quarta onda da pandemia.

Um total de 69.601 infecções novas foram registradas, 2.415 a mais do que no mesmo período da semana passada, e mais 57 pessoas morreram, o maior número desde 12 de fevereiro. Isso eleva o total a 104.047, disse o Instituto de Doenças Infecciosas Robert Koch.

Mas a taxa de incidência de casos de sete dias para cada 100 mil habitantes do país continua a cair, recuando de 432 para 427. Especialistas questionam se os dados significam que a Alemanha ultrapassa o pico desta onda da pandemia ou se as cifras não são confiáveis por algumas autoridades de saúde estarem sobrecarregadas, particularmente nas áreas mais afetadas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo