Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2021

O que levar no dia do Enem. (Foto: Agência Brasil)

Neste domingo (21) marca o primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do ensino Médio (Enem) 2021. Neste dia, os 3.109.762 inscritos fazem as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias e de ciências humanas e suas tecnologias, além da redação.

Então, é preciso estar preparado para o exame e, de preferência, separar no dia anterior tudo que vai ser preciso no dia da prova. Saiba o que você deve e o que não deve levar para o local da prova. Confira:

1. Documento com foto – Para ter acesso ao local de prova, é obrigatório apresentar um documento original com foto. São válidos:

– RG;

– Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros e refugiados;

– Carteira de Registro Nacional Migratório;

– Documento Provisório de Registro Nacional Migratório;

– Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade;

– Passaporte;

– Carteira Nacional de Habilitação;

– Carteira de Trabalho e Previdência Social.

Caso o documento oficial tenha sido roubado ou furtado, pode ser apresentado o boletim de ocorrência expedido há no máximo 90 dias. Vias digitais ou cópias autenticadas não serão aceitas.

2. Álcool em gel – Saiba que álcool em gel será disponibilizado para o candidato higienizar as mãos no local de prova, mas ele também tem a opção de levar o seu.

3. Máscara extra – O uso de máscara é obrigatório e é proibida a entrada do participante sem ela por questões de segurança contra a covid. E, pelos mesmos motivos, o aluno pode levar máscara extra para fazer a troca durante o exame, se achar necessário.

4. Cartão de confirmação de inscrição – O cartão de confirmação não é obrigatório, mas o Ministério da Educação (MEC) recomenda que o candidato leve uma via impressa. No documento, é possível conferir o endereço onde o exame será aplicado, os horários de abertura e fechamento dos portões, bem como a data de cada prova.

5. Caneta preta – Para o Enem, é obrigatório o uso de caneta esferográfica preta, produzida em material transparente para o preenchimento do cartão-resposta. Lápis, canetas coloridas, borracha não são permitidos.

6. Lanche – O candidato pode levar seu próprio lanche, se quiser.

Não é permitido

Da mesma maneira que alguns itens são obrigatórios, há também uma lista de objetos proibidos no local de aplicação durante a prova. São eles:

1. Telefones celulares e quaisquer equipamentos eletrônicos – estes devem ser mantidos desligados e devidamente guardados no envelope porta-objetos. Caso algum som seja emitido dos aparelhos durante a prova, o candidato será eliminado;

2. Qualquer dispositivo que receba imagens, vídeos ou mensagens;

3. Óculos escuros, bonés, chapéus, viseiras ou gorros;

4. Bebidas alcoólicas e/ou drogas ilícitas.

Dica extra: visite o local da prova com antecedência. Um candidato precavido já deve ter visitado o local da prova e simulado o trajeto como no dia do exame, mas, se você não fez isso, ainda dá tempo.

Vá até o local, verifique a distância e tempo do trajeto e confira se não há nenhuma obra que possa interferir no tempo de viagem. Verifique também se o táxi ou o veículo que vai utilizar tem fácil acesso ao endereço e a disponibilidade de transporte público até lá.

Para saber o local da prova, acesse a informação divulgada no cartão de confirmação de inscrição. Também está disponível desde 3 de novembro no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), através da Página do Participante – https://enem.inep.gov.br/participante.

Veja o passo a passo para acessar as informações:

– Acesse a Página do Participante no site do Inep;

– Clique em “Página do Participante – Entrar com gov.br”;

– Insira o número do seu CPF e a senha cadastrada no ato da inscrição;

– Na Página do Participante, você terá acesso a todas as suas informações e poderá consultar seu local de prova.

Por segurança, saia de casa com antecedência nos dias de prova.

