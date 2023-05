Política “É preciso aprender com os erros e recuperar o tempo perdido”, diz Lula

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2023

Na Fiesp, o presidente declarou que "é urgente interromper o processo de desindustrialização" do País Foto: Ricardo Stuckert/PR Na Fiesp, o presidente declarou que "é urgente interromper o processo de desindustrialização" do País. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que “é preciso aprender com os erros e recuperar o tempo perdido” e “interromper o processo de desindustrialização” do País. As declarações foram dadas na Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), na quinta-feira (25).

“É preciso aprender com os erros e recuperar o tempo perdido, rumo ao futuro. É urgente interromper o processo de desindustrialização. Estamos criando as condições para que o nosso mercado interno de consumo recupere seu vigor. Para que, assim como ocorreu até meados da década passada, ele volte a ser um dos principais motores a impulsionar a roda de nossa economia”, disse o petista.

Juros

Durante o evento alusivo ao Dia da Indústria na Fiesp, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), voltou a reclamar da atual taxa de juros do Brasil, que está em 13,75% ao ano. “O câmbio está bom, os juros têm que cair”, declarou.

“Em 2020, a inflação era maior do que essa, e a taxa Selic era 2%. Como se pode explicar com a inflação até menor você ter uma taxa Selic de 13,75%. E é evidente que isso prejudica a atividade econômica”, prosseguiu Alckmin.

As declarações do vice-presidente vão ao encontro das falas recorrentes de Lula sobre a taxa Selic.

