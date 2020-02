Grêmio “É uma disputa sadia”, afirma Alisson sobre briga pela titularidade com Pepê

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2020

Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Com a chegada de reforços e a crescente de Pepê com a Seleção Olímpica, Alisson já sabe que terá concorrência direta pela titularidade no Grêmio. Em entrevista coletiva, nesta sexta-feira, contudo, o atacante elogiou o companheiro e diz que se trata de uma disputa sadia.

“É um jogador que vai ajudar muito o Grêmio. A gente não disputa posição. A gente se respeita. Só pode jogar 11. Em time grande, em todas as posições há briga por posição, mas é uma disputa sadia”, declarou o jogador gremista.

Pepê, que está à serviço do Brasil na disputa do Pré-Olímpico, estará novamente à disposição do Grêmio na próxima semana. O jogador, que ainda é considerado reserva, quando foi requisitado ingressou pelo lado esquerdo, na posição de Everton. Mas o técnico Renato Portaluppi, em entrevista recente, admitiu que pode usar Pepê no lado direito, onde atua Alisson.

No final de semana, o Grêmio tem compromisso pela última rodada do Gauchão contra o Aimoré, no estádio Cristo Rei.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

