Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2020

O Grêmio encara o Aimoré, no domingo, no estádio Cristo Rei Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio encerrou a preparação para a última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. O técnico Renato Portaluppi comandou a última atividade com a maior parte sendo realizada com portões fechados. Para o confronto com o Aimoré, a escalação novamente será formada por força máxima.

No treino desta sexta-feira, David Braz deixou o trabalho mais cedo e será avaliado. Caso o zagueiro não tenha condições de jogo, Rodriguez pode formar a dupla de zaga com Paulo Miranda, já que Kannemann e Pedro Geromel seguem em recuperação no departamento médico.

Para o jogo de domingo, contra o Aimoré, às 16h, no estádio Cristo Rei, um provável time tem: Vanderlei, Vitor Ferraz, Paulo Miranda, David Braz (Rodriguez), Cortez, Lucas Silva, Maicon, Alisson, Thiago Neves (Thaciano), Everton e Luciano.

Após garantir a classificação para as semifinais do Campeonato Gaúcho na goleada por 5 a 0 sobre o Esportivo, o tricolor busca a primeira posição do Grupo B, atualmente ocupada pelo Caxias, que possui 10 pontos, um a mais que o Grêmio.

