Eduardo Leite se diz "sensibilizado" com carta de integrantes do PSDB pedindo que ele fique no partido

Por Redação O Sul | 19 de março de 2022

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), publicou nas redes sociais resposta à carta tucana. (Foto: Reprodução)

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, fez uma série de publicações em redes sociais em que diz estar “sensibilizado” pela carta que o seu partido fez pedindo a permanência de Leite no PSDB.

O documento foi feito por seus correligionários depois que o governador gaúcho ponderou uma mudança partidária para o PSD, de Gilberto Kassab, para se candidatar às próximas eleições presidenciais neste ano, já que o governador de São Paulo, João Doria, é o candidato oficial dos tucanos.

Leite publicou o seguinte texto:

“Eu quero mudar o Brasil. E estou conversando com muitos que têm esse mesmo sentimento e vontade. Naturalmente, o PSDB é a conversa primeira e fundamental, já que é meu partido há mais de 20 anos. Fico sensibilizado pela carta assinada por robusto conjunto de lideranças tucanas – todos os ex-presidentes, deputados, senadores e candidatos a importantes governos estaduais. A manifestação demonstra que o partido está alinhado com minhas preocupações com o país neste momento crucial de nossa história. E me permite continuar esse diálogo interno para ver como o PSDB pretende ser protagonista no processo nacional, junto com outras forças políticas do centro democrático.”

Na carta direcionada ao governador gaúcho, os colegas de partido afirmam que “não admitem” a saída dele em um “momento crucial”. Entre os signatários, estão o atual presidente do PSDB, Bruno Araújo, que coordenará a campanha de Doria.

Também assinam o documento ex-presidentes da legenda como o senador Tasso Jereissati, o também senador José Serra e o deputado Aécio Neves, que defendia a candidatura de Leite em detrimento à de Doria. Outros deputados e senadores do partido também estão na lista.

Doria também teceu elogios ao governador do Rio Grande do Sul neste sábado (19). “Um bom governador, uma boa gestão à frente do seu governo. Jovem, competente, sério. Esperamos que o Eduardo Leite tenha um final de semana de reflexão e que esse apelo toque seu coração. Ele tem 21 anos de filiação ao PSDB, e que ele possa tomar a decisão de permanecer no PSDB, onde é querido e respeitado”, disse o governador de São Paulo.

Após a disputa das prévias do PSDB para a escolha do candidato à Presidência, Leite e Doria trocaram farpas. Leite chegou a afirmar que “persistente rejeição de Doria” preocupava. Em resposta, o governador de SP afirmou ser uma “tese de derrotados”.

Na semana passada, Leite recebeu o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, em Porto Alegre, e reafirmou que segue avaliando a proposta do partido. “Não poderia tomar [a decisão] sem convencer e conversar com muitas pessoas”, afirmou.

Leia a íntegra da carta de integrantes do PSDB:

“Caro governador Eduardo Leite,

Nos orgulhamos da sua trajetória: vereador, prefeito, governador do Rio Grande do Sul, sempre pelo PSDB, sempre tucano. Em todas essas etapas, de uma escalada absolutamente exitosa, encontramos sua marca registrada, composta pelas necessárias virtudes para o exercício da política: honradez, compromisso, determinação, preparo e competência.

O futuro do Brasil está em jogo!

Outubro se avizinha. O momento é de união em torno de um projeto que recoloque a Nação no caminho certo. A maioria dos brasileiros, cansada de tanto extremismo, está à espera do retorno à normalidade, e, nessa direção, de alguém que possa liderar uma campanha, ao mesmo tempo, empolgante, propositiva e viável.

Não admitimos a possibilidade de o perdermos nesse momento crucial para a história do Brasil.

O movimento cresce, reuniremos as forças necessárias, a missão será dada, e, certamente, como de costume, vitoriosamente cumprida.

Estaremos juntos!”

