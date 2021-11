Acontece Eduardo Neubarth Trindade recebe medalha da 55ª Legislatura da Assembleia Legislativa RS

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2021

A cerimônia ocorreu no Salão Júlio de Castilhos do Parlamento Gaúcho. (Foto: Divulgação)

Na manhã desta quinta-feira (11), o médico-cirurgião e professor universitário Eduardo Neubarth Trindade recebeu a medalha da 55ª Legislatura da Assembleia Legislativa. A cerimônia ocorreu às 10h, no Salão Júlio de Castilhos do Parlamento Gaúcho.

“Eu devo tudo à minha família por todo esse caminho e as oportunidades que me deram. A nossa função é do alfinete ao foguete. Então dentro do hospital e da saúde nós temos que resolver todos os problemas e buscar soluções. Sem dúvida alguma, a pandemia trouxe inúmeras perdas a todos, muitas vezes, a medicina mostrou que nós não conseguimos curar sempre, mas nós temos obrigação de cuidar e, isso, nós conseguimos demonstrar”, afirmou o médico-cirurgião, Eduardo Neubarth Trindade.

A iniciativa é um reconhecimento do legislativo estadual pelos relevantes serviços prestados à sociedade gaúcha, como médico e liderança no enfrentamento à pandemia de Covid-19. A proposição é do deputado estadual Ernani Polo.

“Apesar da pouca idade, o nosso homenageado tem uma larga experiência. Um cirurgião conceituado que traz isso de berço, de família e da experiência do seu pai. Um professor dedicado com intensa atuação acadêmica. Trabalhou intensamente para combater o exercício ilegal da medicina e também incentivando a formação de novos profissionais, sempre na garantia da autonomia médica e do atendimento de qualidade à nossa população”, destacou o deputado estadual Ernani Polo.

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Gabriel Souza, também participou do ato e se pronunciou: “Eu acho importante homenagear os profissionais da saúde, em especial aqueles que se destacam na formação da opinião, na propagação das informações corretas à população, e principalmente, aqueles que estão na linha de frente. Me sinto totalmente grato pelos profissionais da saúde e tenho certeza que toda a população gaúcha, em especial nesse momento que ainda vivemos de pandemia, também se sente grata”, ressaltou Souza.

Também estiveram presente na ocasião: os deputados estaduais Marcus Vinícius de Alemida e Giuseppe Riesgo; o deputado federal, Jerônimo Goergen; a comandante e vereadora Nádia; o vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, entre outras autoridades.

Sobre Eduardo Neubarth Trindade

Natural de Porto Alegre, o cirurgião Eduardo Neubarth Trindade graduou-se em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), em 2007. Doutor em Medicina também pela UFRGS e professor universitário na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), contabiliza, em sua carreira acadêmica, mais de 40 artigos publicados em revistas nacionais e internacionais.

Em 2018, tomou posse como presidente do Cremers e, desde junho de 2020, é vice-presidente da entidade médica, com reconhecida atuação no combate ao exercício ilegal da Medicina, pela formação de excelência de novos profissionais e pelo fortalecimento da classe médica, garantindo a autonomia do profissional médico e o atendimento de qualidade à população. Defensor de uma gestão moderna e inovadora, elevou o Cremers a um papel de relevância no debate dos grandes temas da saúde no Rio Grande do Sul e no Brasil.

Sobre a Medalha

A Medalha da 55ª Legislatura é regulamentada pela Resolução de Mesa 942/2009, e constitui homenagem institucional da Assembleia Legislativa a ser entregue por deputados a pessoas físicas ou jurídicas.

Confira imagens da cerimônia:

