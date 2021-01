Porto Alegre Eleição do Conselho Municipal do Povo Negro é transferida

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2021

Pandemia dificultou a mobilização da comunidade. Foto: Maria Emília Portella/SMDS PMPA Pandemia dificultou a mobilização da comunidade. (Foto: Maria Emília Portella/SMDS PMPA) Foto: Maria Emília Portella/SMDS PMPA

Por falta de candidatos, a eleição para 13 vagas de representantes da sociedade civil no CNegro (Conselho Municipal do Povo Negro) foi transferida para uma nova data a ser marcada. Apenas cinco entidades se inscreveram ao pleito que seria nesta quarta-feira (13), no Centro de Referência do Negro Nilo Feijó, na avenida Ipiranga, 311.

“A pandemia dificultou a mobilização da comunidade. Precisamos de uma representação qualificada para conquistarmos mais espaço e benefícios ao povo negro em Porto Alegre. Com uma nova data, poderemos incentivar mais entidades a participar, de modo a termos um conselho forte e atuante”, enfatiza o presidente do CNegro, Giovane Talaveira. O próximo passo é a SMDS (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social) publicar um novo edital de chamamento para inscrições, de acordo com todos os prazos legais, e auxiliar o atual colegiado nas ações de mobilização.

As entidades inscritas para esta quarta-feira terão a participação assegurada no próximo pleito. São elas Associação Negra de Cultura, Associação Satélite Prontidão, Odaba (Associação de Afroempreendedorismo), Unegro (União de Negras e Negros pela Igualdade) e o Sindisserf/RS (Sindicato dos Servidores Federais do Rio Grande do Sul).

A eleição do CNegro tem por base o que determina a Lei Complementar Municipal 655, de 6 de dezembro de 2010 e o Decreto Nº 17.110, de 20 de junho de 2011.

