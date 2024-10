Notícias Eleições: 58 candidatos apoiados ao mesmo tempo pelos partidos de Lula e Bolsonaro foram eleitos para prefeituras

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Apoiado por Lula, Guilherme Boulos disputa o segundo turno das eleições em Sâo Paulo. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dos 85 candidatos no País que tinham no seu palanque tanto o PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quanto o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, 58 conseguiram se eleger prefeitos no último domingo (6), segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Outros 24 candidatos apoiados pelos dois partidos perderam a eleição. Há ainda um que vai disputar o segundo turno e outro que foi considerado inapto pela Justiça eleitoral e ficou de fora do pleito. Há ainda o caso de outro que foi eleito, mas está com a sua candidatura barrada.

O que foi para o segundo turno é o candidato Aprígio, do Podemos, que tenta a Prefeitura de Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Já Dehon Toso, do PSD, queria disputar a Prefeitura de Estrela do Norte (SP), mas, segundo a Justiça, não reuniu as condições necessárias para obter o registro da sua candidatura.

O candidato Zé Martins (MDB), por sua vez, conseguiu se eleger prefeito de Bequimão (MA), mas, como a sua candidatura foi barrada pela Justiça, será preciso aguardar o julgamento do seu recurso para ter uma definição.

O professor de direito eleitoral da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP) Fernando Neisser explica que, nesses casos, o candidato aparece na urna, mas o resultado da eleição não é proclamado. Para sair o resultado em definitivo, é necessário o julgamento da situação da candidatura.

O Maranhão foi o estado com mais candidaturas apoiadas pelas duas legendas. Foram 22 cidades com candidatos que têm o endosso do PT e do PL. Desses, 13 foram eleitos e oito perderam.

Já São Paulo foi o segundo estado, com 12 candidatos com aval de PT e PL. Desses, nove foram eleitos, um perdeu e um foi para o 2º turno.

Desempenhos

Os candidatos de Bolsonaro se saíram melhor que os representantes avalizados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2024. A votação desse domingo consagrou a vitória de cinco nomes apoiados pelo ex-presidente, contra dois de Lula.

Os candidatos apoiados pelo ex-presidente que foram eleitos vão comandar as cidades de Boa Vista (RR), Florianópolis (SC), Maceió (AL), Rio Branco (AC) e Salvador (BA). Os vencedores são Arthur Henrique (MDB), Topázio Neto (PSD), João Henrique Caldas (PL), Tião Bocalom (PL) e Bruno Reis (União), respectivamente.

Os candidatos de Lula que foram eleitos tinham a vitória em primeiro turno projetada desde o início da campanha. No Rio, Eduardo Paes (PSD) venceu com 60% dos votos, enquanto João Campos (PSB) derrotou os adversários no Recife com 78%. Ambos são prefeitos reeleitos e negaram compor chapas com o PT.

Outros nove candidatos de Bolsonaro vão disputar o segundo turno, enquanto cinco nomes apoiados por Lula vão participar da nova rodada, marcada para o dia 27 de outubro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/eleicoes-2024-58-candidatos-apoiados-ao-mesmo-tempo-pelos-partidos-de-lula-e-bolsonaro-foram-eleitos-prefeitos/

Eleições: 58 candidatos apoiados ao mesmo tempo pelos partidos de Lula e Bolsonaro foram eleitos para prefeituras

2024-10-10